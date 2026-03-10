Joan Laporta: "Si España juega el mejor fútbol en el Mundial, lo hará con los jugadores del Barça, pero no he sentido la llamada de alegrarme de que gane"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha concedido una extensa entrevista a Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE' donde ha abordado su compleja relación con la selección española. Preguntado sobre si desearía que España ganara el Mundial, Laporta ha ofrecido una respuesta llena de matices que refleja su sentir como catalán.

El máximo mandatario azulgrana ha ligado un hipotético éxito de 'La Roja' al talento de su club. "Si España juega al mejor fútbol, que lo jugara con los jugadores del Barça", ha afirmado, reconociendo la aportación culé a los éxitos del combinado nacional.

Una distancia emocional

Sin embargo, Laporta ha confesado que no vive los partidos de la selección con especial interés. "No tengo ese ardor de seguir a la selección", ha admitido, distanciándose de la euforia que genera el equipo. Ante la insistencia de Castaño sobre si celebraría un gol en una hipotética final, ha asegurado que se alegraría "por la gente que disfruta", pero no por un impulso propio.

Nunca he sentido la llamada de España"

AFP7 vía Europa Press Luis de la Fuente, seleccionador de España, observa durante el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Grupo E, jugado entre España y Turquía en el Estadio de La Cartuja.

El presidente ha sido aún más tajante al explicar su desafección. "Nunca he sentido la llamada de España", ha sentenciado Laporta durante la charla. Ha recordado incluso un episodio de su juventud para ilustrar su postura: "En la mili, yo hice que volvería, y me expulsaron".

Agradecido pero reivindicativo

A pesar de esta distancia, Laporta ha querido mostrar su agradecimiento por el trato que recibe en el resto de España. "Me tratan muy bien y estoy muy agradecido", ha señalado. Sin embargo, ha vinculado este buen recibimiento a una condición clara de seducción y respeto hacia la identidad catalana.

Los catalanes, en la medida en que nos seducen, somos buena gente"

EFE El aspirante a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta

Laporta ha defendido el carácter del pueblo catalán, supeditando la buena sintonía al respeto mutuo. "Los catalanes, en la medida en que nos reconocen nuestros derechos, nuestra cultura, nuestra lengua, pues, en la medida en que nos seducen, somos buena gente", ha explicado. En la entrevista, donde también se han tocado temas como la relación con Víctor Font, Laporta ha insistido en que "no somos un problema".

La defensa de la cultura catalana

Finalmente, el presidente del Barça ha justificado su postura y la de muchos catalanes por episodios del pasado. Ha afirmado que es "muy normal" que defiendan "nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestra manera de ver la vida", una visión que se enmarca en los intensos debates sobre el barcelonismo, debido a cómo "nos han tratado de una manera en algunos momentos históricos".