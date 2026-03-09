Joan Laporta, sobre el 'Caso Negreira': "Lo que hizo el Barça es absolutamente legal y está súper bien hecho"

Juanma Castaño entrevista a Joan Laporta, candidato a la presidencia del Barcelona, en la semana en la que se celebrarán las elecciones y en las que luchará contra Víctor Font. Laporta responde en El Partidazo de COPE a todas las preguntas sobre el club azulgrana y las polémicas palabras de Xavi Hernández contra él.

Es la última entrevista porque solo la hace cuando es candidato: Habrán más, espero. Hemos estado tan ocupados salvando al Barça...

¿Cómo está? Porque duermo poco: 5-6 bien dormidas.

¿Le toca pisar el acelerador?: La semana pasada hicimos muchos actos pero no noto una intensidad de crecimiento; lo llevo bien. Hubo un momento en que quería explicar de manera natural a los barcelonistas de a pie, a los que llevan un toro, los que van a un restaurante... y he visto mucha aceptación. Me encuentro bien cerca de los culés; Font está detrás de un ordenador introduciendo los datos de lo que hacemos nosotros. Son maneras de actuar y de ser muy distintas.

Joan Laporta durante su entrevista en El Partidazo de COPE

¿Quién ha ganado el debate hoy?: Yo me he sentido muy bien y me dicen que vamos bien, pero no me gusta que me digan cómo van las encuestas. Nos encontramos un estadio muy deteriorado, un equipo que no ganaba y un club arruinado. Ahora tenemos un estadio nuevo, un equipo que gana y un estadio nuevo y por eso queremos continuar.

¿Le ha sorprendido lo de Xavi?: Se ve tanto la intencionalidad de hacer daño de Xavi...., Font le ha usado para dividir al barcelonismo, pero no les ha salido bien. Fue doloroso prescindir de él pero por suerte lo hicimos porque los hechos son muy contundentes; su dinámica era perdedora y la de Flick es ganadora. Hay que anteponer siempre al Barça por encima de leyendas.

Lo de Messi, ¿miente Xavi?: No entiendo lo que dice. Tenía que volver después de su etapa en el PSG, vino Jorge Messi a su casa y me dijo que estrían mejor en Miami que en Arabia o Barcelona, donde tendrían mucha presión. Solo intenta distorsionar las elecciones. No es cierto lo que dice. Xavi es usado por Font y no aporta nada al debate electoral. Decepciona esta manera de actuar. Xavi dicen que se relajaron y él mismo reconoce por qué prescindimos de él. Dijo que el Barça no podía competir con el Madrid, me dijo que le habían tergiversado las palabras y Deco me avisó de que quería cambios en la plantilla.. y le llamé. Con Flick hablé en 2021 pero estaba con la selección alemana. Cuando Xavi dice que se va a final de temporada, nos empezamos a mover y Flick empezó a estudiar el club. Llega el final de temporada, Xavi dice que se quiere quedar y le digo 'bien, ¿Crees en este equipo'?. Me dice que lo hará campeón y luego dice lo que dice.

Usted dijo que tenía el ok de LaLiga para la vuelta de Messi: Xavi me dice que quiere a Messi, hacemos un contrato y se manda a Jorge para que lo analicen. Y quedamos en que venga a casa.

¿Le da miedo que hable Messi?: Contaría esta versión porque fue lo que fue.

¿Cuánto debía el Barça y cuánto debe ahora?: Hemos reducido en 200 millones la deuda. La deuda operativa era 680 millones más la financiación del Espai Barça, que son 1,500 millones y que se devolverá con los ingresos que generará el estadio. Hemos reducido la masa salarial, que era del 98% y ahora es del 54%. Nos hemos salido del 1:1 por las renovaciones pero es fácil volver a recuperarlo. Se está haciendo un gran trabajo.

Está avisando que Flick se podría ir si no gana usted: Flick ya se ha pronunciado. Está contento y feliz estando en el Barça y en Barcelona. La coordinación con Deco es muy buena y Font ha dicho que quitaría a Deco. Víctor Font se ha convertido en el peligro número 1 del proyecto deportivo del Barça . Quiere sustituir a Deco por tres personar que harán el trabajo de uno; es un insulto que tienen el nivel de Deco. No hay proyecto deportivo con Font.

Se ha hablado del poder de Alejandro Echevarría: Es una persona de mi máxima confianza, sobre todo en temas de LaLiga española. Vela por el equilibrio del vestuario, es inteligente, valiente, íntegro y que soluciona conflictos. Es mi persona de confianza, como Masip. Alejandro no cobra. Los mejores consejos que he tenido son los de Johan Cruyff, mi ídolo desde pequeño. Hay gente con afinidad que te generan confianza. Cada uno, su función. Yo lidero a gusto y decido después de conocer las opiniones de los que me rodean. Manda la junta directiva y el presidente y otras personas no ayudan a mandar. Si vemos cómo fue lo de prescindir de Xavi, las dos personas que le defendían era Rafa Yuste y Alejandro Echevarría, que aguantaron lo casi indefendible. Al final tomé yo la decisión y fue con mucho dolor. Creo que intentaría entender por qué lo ha hecho.

Dice que ganarán contra todo y contra todos, ¿quiénes son?: Es para ilustrar lo que nos está pasando. Era un club intervenido y sometido porque se dejó hacer unos contratos donde no actuaba el control económicos. Desde Madrid ha habido una campaña de desprestigio institucional.

¿Si hace el Madrid lo que hizo el Barcelona con Negreira?: En 17 años y a cambio de unos informes y unos vídeos que presentamos. Se pagaba a una empresa que daba informes arbitrales y que ya estaba, nos dijo que era del hijo del señor Negreira. Estoy seguro de que el Real Madrid también lo hizo; ahora tiene a Megía Dávila y la mujer del CTA de árbitros del femenino también está vinculado a esto. Es querer buscar tres pies al gato y condenarnos antes de juzgarnos. Ahora es un trabajo que lo hace el club.

Me parece indigno pagar al vicepresidente de los árbitros: ¿No le parece indigno que durante 72 años el CTA haya estado presidido por exsocios, exdirectivos o ex jugadores del Real Madrid?

Ahora, Fran Soto está intentando que mejoren los árbitros. Están haciendo los esfuerzos para que esto funcione mejor, aunque todavía no lo han conseguido. Cuando el Barça está en un bache, no nos ayudan nunca; pero cuando nuestro rival directo está en un bache, hay ayudas.

¿Le decía a Florentino lo de la televisión del Madrid?: No hablábamos de este tema, era la Superliga. Hablábamos de un proyecto que era bueno para el fútbol europeo y contra los clubes estado. Cuando voy a la ECA, antes voy a Madrid y hablo con Florentino y le digo que llevamos tres años con esto y no tira; que teníamos que llegar a un acuerdo con la UEFA. Quedamos en que hablaríamos con Ceferin. Voy yo, Ceferin dice que ok a la plataforma porque no voy a decir que no a 4.000 millones, pero que les molesta que esté la Superliga peleando.

¿Le ha ayudado Florentino con las palancas?: El fondo de la Superliga tuvo interés en las palancas. Se nos prometieron 300 millones para seguir en el proyecto de la Superliga y dije "si no llegan, me voy de la Superliga"... y el fondo fue que nos ayudó.

¿Había falta previa en el gol de Balaídos?: Fue una falta previa. Al Barça nos lo pitan en Anoeta cuando marca Lamine y esta, que fue clarísima, no.

¿Le molestó que Arbeloa dijera lo de candidato Laporta?: Son opiniones teledirigidas. No lo consideré una falta de respeto.

¿Es mejor Messi o Lamine?: Lamine es ahora un genio y la referencia del primer equipo. Messi ha sido el mejor jugador de todos los tiempos y nos ha dado todo al Barça y el Barça a él. Ahora es el Barça de Cubarsí, Lamine, Raphinha, Gavi, Bernal, Joan García...

¿Cambiarías a Guardiola por Flick?: Flick está enamorando a Barcelona y me quedo con Flick.

¿Pedri será mejor que Xavi?: Pedri es un mix de Xavi e Iniesta juntos.

¿Quieres que España gane el Mundial?: Me alegraré por la gente que disfruta como yo disfruto ganando al Barça, pero todavía no me ha pasado.

¿Renovará a Lewandowski?: Me encantaría que Lewandowski siguiera; es un tema de Deco pero se ha ganado el quedarse. Vino en un momento importantísimo y nos ayudó a resurgir. Se enfrentó al Bayern y quiso venir porque le seducía el Barça. Creo que no quiere irse.

El ambiente en el Camp Nou es sepulcral: Hay una solución con la grada de animación. La temporada pasada la relación se deterioró pero se ha ido encauzando y quiero que todos los partidos sean como contra el Atleti, imagínate con 105.000 espectadores o con la grada del gol norte. Tendremos una grada espectacular.

¿Quiere que el Camp Nou sea la sede de la final del Mundial?: Me encantaría que se jugase en el Camp Nou y es el estadio que mejor puede acoger la final de un Mundial.

¿Font ha mejorado?: Víctor Font es un peligro para el proyecto deportivo del Barcelona, no dice nombres. Es un rival al que respeto. Ahora lleva acumulado unos años de oposición en los que no reconoce evidencias y pone palos en la ruedas, como con la inscripción de Olmo. Hace demagogia con la mentiras, con lo que dice de que el Barcelona se convertirá en SA. No veo nada nuevo.

el tema patrocinios: congo y nike

"El Congo se hace en el marco de un tratado de paz entre Congo y Rwanda. Nos pagan 44 millones, es un acuerdo muy bueno. Hacemos primero 'compliance'. Con la Fundación estamos buscando espacios seguros para ayudar a los jóvenes y que no acaben en las minas"

"Con ACNUR seguimos colaborando. Es un espacio que puede ser publicitado. En Champions no se puede utilizar pero en Liga ponemos Fundación FC Barcelona. No quiere decir que hayamos acabado nuestra relación con ACNUR"

"Las relaciones con Nike estaban rota, estábamos en los juzgados. Nike había retenido 18 millones y en un momento dijimos que o nos hacíamos nosotros la camiseta o cambiábamos de marca. Darren Dean, persona del sector, tenía una relación con el presidente de Nike Europa y nos llevó a una aproximación. Nike era también miembro del consejo de administración de Spotify. Como estaba todo roto habilitamos a Darren para que intentara acercar posturas. Gracias a él se desbloquearon los 18 millones, nos permitió tener fair play. El Barça, hoy por hoy, tiene el e-commerce, recuperamos la expansión de las tiendas a nivel internacional, el monobranding y la réplica. Y otros negocios"

test rápido

Si fuese anónimo, ¿qué haría?: lo mismo

¿Ha sido el mejor presidente del Barcelona: Ha sido Joan Gamper y yo intento seguir sus pasos.

¿De qué se arrepiente?: Hubiese querido mantener mi matrimonio, podría haber hecho las cosas mejor

¿Se iría a cenar antes con Florentino o Font?: Como me gusta la gresca, con Florentino sería más divertido. Me iría con Font si hablamos de barcelonismo

¿Champions o independencia?: La Champions me motiva, la veo más tangible. La Independencia siempre debe estar presente, pero no tenemos que hablar mucho de ello.

Flick le ha echado la bronca por llegar tarde: No, se queja más cuando el avión se mueve al aterrizar

¿El mejor consejo del Barcelona?: Sé tú.

¿Qué dedicatoria nos pondría?: Gracias por entender que queramos al Barcelona y le defendamos frente a todo y todos.

Una promesa si gana las elecciones: Que viviremos los mejores años de nuestra vida.