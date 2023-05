Juanma Castaño, sobre las polémicas que rodean a Vinicius: "No debemos mezclar lo que ocurre"

El Valencia se ha impuesto este domingo al Real Madrid en Mestalla gracias a un gol del canterano Diego López. Pero una vez más un el partido se ha visto envuelto en la polémica por unos gritos o cánticos racistas hacia Vinicius.

El jugador brasileño del Real Madrid, antes de ser expulsado, detuvo el partido al escuchar esos cánticos que provenían desde uno de los fondos de Mestalla. El futbolista blanco no dudó en acercarse a la grada y señalar al aficionado para que las fuerzas de seguridad le expulsaran del terreno de juego.

Finalmente, Vinicius terminó viendo la tarjeta roja tras un manotazo sobre Hugo Duro después de una tangana. Y mientras se retiraba del terreno de juego aplaudió en varias ocasiones a los colegiados y realizó un gesto de 'A Segunda' (enseñando dos dedos) hacia todo el estadio de Mestalla.

Nueve denuncias de LaLiga

Tras la polémia del encuentro en Mestalla, Vinicius se ha mostrado crítico en redes sociales y exige medidas a LaLiga y Javier Tebas, presidente de la competición, no ha dudado en responderle.

No es la primera vez que se vive esta situación en un campo de LaLiga y como bien afirma el propio organismo en el comunicado publicado "se han presentado denuncias haxta en nueve ocasiones en las dos últimas temporadas".

Pese a las denuncias, ninguna ha terminado con un castigo hacia los aficionaodos. Pero los clubes sí son los que han tomado medidas y han sido varios los que han expulsado a varios seguidores e incluso les han retirado el abono.

A debate en El Partidazo de COPE todas las polémicas de Vinicius

Isaac Fouto ha informado en El Partidazo de COPE de los insultos racistas hacia Vinicius en los exteriores de Mestalla y los tertulianos de El Partidazo de COPE, liderados por Juanma Castaño han opinado sobre los hechos tanto de los aficionados como de la actitud del jugador con y para sus compañeros de profesión.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





"No estoy de acuerdo con lo que dice Rico de que es un provocador", empezaba afirmando Siro López. Y añade: "Estamos diciendo que es un provocador y mentiroso. Sus formas de protestar no son las correctas". A lo que Juanma Castaño responde dándole la razón al tertuliano: "Entiendo a Siro. El prolema que tenemos esta noche es trasladar al oyente que se están justificando los insultos a Vinicius porque hace gestos o provoca a los rivales o la grada. Eso no se puede".

David Albelda, exjugador del Valencia, no duda en señalar a los "energúmenos". "Estamos hablando de algo que ha pasado en otros campos. Ha sido un grupo de energúmenos, pero el resto del campo no ha llegado a ese punto".

A lo que Paco González ha respondido: "Estamos otra vez mezclando los dos temas. No podemos unir los insultos racistas a la respuesta de Vinicius. Ha llegado al estadio escuchando 'eres un mono, eres un mono...' y Courtois ha señalado cánticos en el minuto 20".

Escucha toda la opinión de Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, y del resto de tertulianos.