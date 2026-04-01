Juanma Castaño, sobre los cánticos racistas en el España - Egipto: "No me extraña que nos pongan a parir en todos los sitios, lo merecemos"

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, ha calificado como un bochorno y un hecho lamentable lo ocurrido en las gradas del campo del Cornellà-El Prat durante el amistoso entre España y Egipto. El periodista ha condenado con dureza los incidentes, que incluyeron cánticos racistas y pitos al himno egipcio, asegurando que proyectan una imagen deplorable de la afición española de cara al exterior.

Un "odio reiterado"

Castaño ha querido rebatir la idea de que se trate de un hecho aislado, dicho por el presidente de la RFEF Rafael Louzán, argumentando que fue "protagonizado por muchas muchas personas y de manera reiterada". Según ha relatado, los cánticos de "musulmán el que no bote" se repitieron en al menos tres ocasiones sin que hubiera provocación alguna. "No es una reacción esporádica o espontánea a una jugada en concreto, a una actitud en concreto, a una provocación, a lo que sea, no hay nada. Es odio reiterado, y la muestra del odio a una religión, a una raza y a un grupo de personas", ha sentenciado.

Es que no me extraña que nos pongan a parir en todos los sitios, lo merecemos" Juanma Castaño

Además de los gritos contra los musulmanes, Juanma ha recordado que al inicio del partido se produjeron pitos al himno de Egipto, que más tarde un jugador de la selección como Joan García recibió "una bronca tremenda" al salir al campo y que también se escucharon cánticos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" de forma mayoritaria.

Un borrón para el fútbol español

Castaño también ha señalado la hipocresía de aquellos que, "envueltos en la bandera de España", insultaron y que "serán los primeros que el día 18, cuando se juegue la final de Copa del Rey, y haya otros que piten al himno español, serán los primeros que digan, vaya falta de respeto". A su juicio, estas personas son las primeras que no respetan "los himnos, las culturas y las religiones de otras personas".

EFE CORNELLÁ-EL PRAT (BARCELONA), 31/03/2026.- El delantero de la selección española de fútbol Lamine Yamal, durante el partido amistoso que las selecciones de España y Egipto disputan este martes en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat, en Barcelona. EFE/Alberto Estévez

Para Castaño, este partido supone "un borrón increíble para la afición al fútbol en España y para la selección", afectando incluso a la organización del Mundial. "Estamos llevando este tipo de comportamientos a escenarios públicos donde nos está viendo todo el mundo", ha lamentado, concluyendo con una dura autocrítica: "Es que no me extraña que nos pongan a parir en todos los sitios, lo merecemos".