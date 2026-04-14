Mario Suárez cierra el debate en la portería del Atlético: la condición innegociable para que juegue Oblak frente al Barcelona

El debate en la portería del Atlético de Madrid está más vivo que nunca. Durante el programa El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, se ha analizado la gran pregunta que rodea al equipo rojiblanco: ¿quién debe ser el titular en el partido de vuelta de la Champions frente al Barcelona, Jan Oblak o Juan Musso? La decisión, que tomará el Cholo Simeone antes del partido, depende exclusivamente del estado físico del esloveno.

El exjugador rojiblanco Mario Suárez ha sido claro al respecto y considera que el técnico no arriesgará lo más mínimo. Según Suárez, la única condición para el regreso de Oblak es que se encuentre "al 100%, sin ningún tipo de molestia, sin ninguna reserva". De lo contrario, cree que no hay que dudar: "A poco que tenga una molestia Oblak, yo creo que no se la van a jugar".

Musso, un seguro de garantías

Mario Suárez ha elogiado el rendimiento del guardameta argentino, clave en el buen momento del equipo. "Juan Musso ha demostrado ser un portero de garantías", ha afirmado, destacando que ha logrado algo impensable hace unos meses. Para Suárez, una de las claves del buen momento del Atlético es que "hay un portero que ha hecho que no se eche de menos a Oblak".

El excentrocampista ha comparado la situación con la de otros grandes equipos, donde la ausencia del portero titular se nota mucho más. "En el Real Madrid se nota cuando no está [Courtois], aunque esté muy bien Lunin, pero se nota", explicó para subrayar el mérito de Musso. Otros colaboradores del programa incluso han calificado el estado del argentino como "pletórico", asegurando que transmite una "seguridad en cada pelota que le tiran".

La jerarquía es la clave

A pesar de su defensa del gran estado de forma de Musso, Mario Suárez también ha querido dejar clara su postura sobre el rol del esloveno. Si Jan Oblak está recuperado al 100%, la decisión es clara para él por una cuestión de estatus. "Si está al 100%, tiene que jugar, con todo el respeto para Musso", sentenció.

Suárez considera que, aunque pueda llegar "frío" a un partido de máxima exigencia, la trayectoria del esloveno es un aval suficiente. El exjugador cree firmemente que el Cholo Simeone respetará esa jerarquía si el portero titular le da las garantías físicas necesarias. "Es un portero que no hace falta hablar de lo que ha demostrado, y creo que el Cholo, esas jerarquías, si está al 100%, repito, esas jerarquías creo que eso las mantendría", concluyó.