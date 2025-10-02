Juanma Castaño señala uno de los problemas del Barcelona en la derrota ante el PSG: "He visto a Pedri súper cansado en la segunda parte"

El Barcelona cayó 1-2 ante el PSG en la 2ª jornada de la Champions League en un partido en el que la primera parte estuvo muy competida y en la que los azulgranas se adelantaron con gol de Ferran; pero que en la segunda se vio al equipo de Luis Enrique muy superior y acabó ganando con gol de Gonçalo Ramos en el minuto 90.

EFE Eric García y Dani Olmo, cabizbajos tras el 1-1 del PSG ante el Barcelona.

Hansi Flick decidió poner a Ferran Torres por delante de Lewandowski en el once titular y el delantero español respondió marcando el 1-0 después de un gran pase de Rashford en una jugada que comenzó Lamine Yamal robando un balón a Vitinha. La joven estrella azulgrana comenzó con una gran media hora pero fue yendo de más a menos.

Poco a poco, el PSG comenzó a dominar el encuentro y empató con un gol de Mayulu, aprovechando una gran jugada personal de Nuno Mendes saliendo desde la defensa. La igualdad de la primera parte se transformó en un dominio casi total de los parisinos, que acosaron la portería de Szczesny hasta lograr el 1-2 en el minuto 90 tras una muy buena jugada colectiva que culminó Gonçalo Ramos.

EFE El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, durante el partido de la primera fase de la Liga de Campeones entre FC Barcelona y PSG

El partido dejó dos polémicas arbitrales. Primero una posible tarjeta roja a De Jong por un pisotón por detrás a Nuno Mendes, y después otra posible expulsión al defensa del PSG, por una falta sobre Lamine Yamal al borde del área que podría haber sido su segunda tarjeta amarilla.

juanma castaño y el cansancio de pedri

Pedri fue uno de los futbolistas que más destacaron en el partido, pero como casi todo el Barcelona, pasó muy desapercibido en la segunda parte. Al canario se le vio muy cansado, después de jugar casi todos los minutos disputados hasta ahora, y acabó siendo sustituido en el minuto 79 por Marc Bernal.

Juanma Castaño quiso destacar este aspecto de Pedri: "Tema físico. Yo he visto, por ejemplo, a Pedri súper cansado en la segunda parte. No sé si esto también ha marcado un poco el partido. Le ha faltado fuelle al Barça".