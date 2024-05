El fallo durante un partido de Nadal que indignó a Juanma Castaño: "Si esto pasa en el fútbol..."

Rafa Nadal perdió en su cuarto partido del Mutua Madrid Open frente el Lehecka (5-7, 6-4). El checo sacó su mejor tenis en un encuentro que duró dos horas y tres minutos. Al término del enfrentamiento, la Caja Mágica presenció un emotivo homenaje al manacorí, en el que fue el último baile en Madrid para el jugador más laureado de la historia de la competición.

Último torneo de Nadal en España

Rafa Nadal ya aseguró en la rueda de prensa previa a empezar la competición, que este sería su último Mutua Madrid Open. Tras disputar el Conde de Godó y perder ante Lehecka en la Caja Mágica, el manacorívolvió a confirmar que ya no volvería a jugar ningún partido oficial más en España. No obstante, el tenista bromeó en su despedida con que no era cierto. "¡Era una broma, que al año que viene vuelvo!", comentó entre risas.

Nadal contra Lehecka.





Nadal dejó buenas sensaciones en el torneo y aseguró que no terminó de despedirse porque todavía no se retira. "Solo puedo agradecer a todos los que me han ayudado en esta carrera, que aunque no se haya terminado, aquí en Madrid es la última vez que vaya a estar. Las emociones que me llevo de esta pista es algo que se quedará conmigo para siempre", afirmó.

¿Qué es un 'challenge'?

En el tenis, los jugadores tiene la posibilidad de solicitar hasta tres 'challenges' por cada set, más uno adicional en un hipotético tie break. Estos se piden cuando el jugador no está de acuerdo con la decisión del juez de silla acerca de si la bola ha entrado o no. En el caso de que el tenista estuviese en lo cierto a la hora de solicitarlo, no perdería el 'challenge' que ha usado.

'Challenge' pedido por Rafa Nadal.





Anteriormente, la tecnología utilizada era el famoso 'ojo de halcón', pero en 2017 se comenzó a utilizar FoxTenn. Este es un sistema inventado por el español Javier Simón y en 2024 ya es habitual en cientos de torneos dentro del circuito ATP. Esta herramienta trabaja sobre imágenes reales de la pelota, por lo que, en teoría, no tiene margen de error, según sus creadores. Por el otro lado, el 'ojo de halcón' simulaba el bote de la bola de forma virtual, lo que daba la posibuilidad de fallo de entre dos y tres milímetros.

Comparación del 'challenge' con el VAR

El 'challenge' solo se puede utilizar en el tenista hasta tres veces por set para confirmar las decisiones de los jueces de silla, con las que los jugadores tenían dudas. En la mayoría de las veces que se utiliza no suele haber réplicas ni críticas por parte de ninguna de las partes y se le da un voto de confianza a la tecnología.

En el fútbol, el VAR se implantó en LaLiga en la temporada 2018-19, con la intención de hacer más justo el deporte y que hubiese los menores errores posibles. Sin mebargo, las campañas pasan y las dudas sobre la herramienta no se disipan y en casi todas las jornadas es uno de los focos de las críticas por parte de los equipos y las aficiones.

Juanma Castaño señaló en El Partidazo de COPE un fallo del 'challenge' durante el partido entre Rafa Nadal y Jiri Lehecka en el que la huella de la bola en la arcilla de la Manolo Santana era diferente a lo que dictaminó la tecnología. "Rafa pidió el 'challenge' y el bote en la tierra se veía perfectamente fuera. El 'challenge' dio dentro y había por lo menos dos dedos de diferencia. Si esto pasa en el fútbol, se pone en duda todo el sistema", comentó el director del programa.

