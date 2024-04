El emocionante mensaje de 'Gracias' de Rafa Nadal durante su despedida en Madrid: "Para siempre"

La pista Manuel Santana de Madrid vivió una noche inolvidable. El público madrileño pudo despedirse de Rafa Nadal y Rafa Nadal pudo despedirse del público de uno de los Masters 1000 más importantes del calendario de la ATP.

Recién finalizado el partido de octavos de final frente al checo Lehecka, Nadal reconoció la emoción por haber podido disputar, por última vez, el Mutua Madrid Open: "Es especial haber vuelto a jugar una vez más en una pista que me ha dado todo en todos los sentidos, también en lo emocional".

"Hace pocas semanas no sabía de verdad si podría volver a competir en un partido oficial, y esta semana ha sido inolvidable. Lo único que puedo es dar las gracias, ha sido un viaje muy especial", destacó un Nadal que recordó haber participado por primera vez en 2003, hace 21 años, hasta "hoy, donde todo ha sido un cariño y un apoyo incondicional por parte de todos", decía Rafa Nadal antes de que se desplegaran cinco pancartas con imágenes de los torneos conquistados por Rafa Nadal en la tierra batida de Madrid y la palabra 'Gracias'.

"Me lo llevo para siempre"

Después del despliegue de las pancartas y la proyección de un vídeo-homenaje en las pantallas de la Caja Mágina, Nadal, ya solo en el centro de la pista y con todo el público puesto en pie, retomó su mensaje.

Aspecto de la Caja Mágica durante el mensaje de despedida de Rafa Nadal. EFE





Nadal rompió el hielo con una broma: "¡Era una broma, que al año que viene vuelvo!" y volvió con sus palabras de agradecimiento.

"Solo puedo agradecer a todos los que me han ayudado en esta carrera, que aunque no se haya terminado, aquí en Madrid es la última vez que vaya a estar. Las emociones que me llevo de esta pista es algo que se quedará conmigo para siempre", decía un Nadal también emocionado, que mantuvo a su gente más cercana con las lágrimas permanentes en los ojos.

"He tenido la suerte de haber podido hacer de lo que era un hobby mi trabajo y hacerlo de forma destacada. Me siento un super afortunado por todo lo que he vivido. No puedo pedir nada más".

Nadal también deseó lo mejor a las nuevas generaciones. Cabe destacar que su 'verdugo' en la noche de su despedida es un jugador que tan solo tenía un año de vida el año que el manacorí debutó en la Caja Mágica. "Espero que haya sido un ejemplo positivo para las nuevas generaciones. Los títulos y los momentos deportivos son emocionantes, el deporte genera ilusión y emoción. Y por lo que veo, también he generado esa emoción en todos vosotros".

"Lo único que puedo decir es gracias, no puedo decir nada más. Es lo único que siento. Era un día que es difícil cuando llega, es la realidad, pero la vida y mi cuerpo llevan un tiempo mandándome señales de que este día tenía que llegar. Muchísimas gracias por todo. ¡Gracias por hacerme vivir este momento!", finalizó antes de retirarse a vestuarios.