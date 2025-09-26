Juanma Castaño reprocha a De la Fuente la respuesta a Flick por la lesión de Lamine Yamal: "Ha perdido una oportunidad"

El pasado 13 de septiembre, Hansi Flick desveló en la rueda de prensa previa al partido que el Barcelona disputaba contra el Valencia que Lamine Yamal estaba lesionado tras jugar con España dos partidos de clasificación para el Mundial contra Bulgaria y Turquía.

LAS QUEJAS DE HANSI FLICK POR LA LESIÓN DE LAMINE YAMAL

El técnico alemán mostró su enfado con Luis de la Fuente y la RFEF. "Es una lástima perderle porque jugó con la selección con dolor, tuvo problemas. No entrenó entre los partidos y esos no es preocuparse de los jugadores", comentó.

Y agregaba: "España tiene el mejor equipo del mundo y los mejores en cada posición, son increíblemente buenos. Y quizás habría que preocuparse más de los jugadores. Es una noticia que me entristece".

Flick, además, confesó que nunca ha hablado con Luis de la Fuente. "Nunca he hablado con él, mantuve una conversación por texto. Mi español no es muy bueno y su inglés tampoco, quizás ese es el problema. Sé lo difícil que es el trabajo de seleccionador. Pero la comunicación con el club debe ser buena", sentenció el técnico del Barcelona.

LA ÁSPERA RESPUESTA DE LUIS DE LA FUENTE A FLICK

En aquel momento, las palabras de Hansi Flick no tuvieron respuesta por parte de la RFEF. Pero, este jueves, Luis de la Fuente sí ha sido preguntado por ellas en un acto celebrado en Logroño.

El seleccionador fue homenajeado por la Federación Riojana, que le dedicó una sala y un moral con sus hitos deportivos y aseguró "sentirse orgulloso" y "ser muy autoexigente".

Durante las preguntas de la prensa, De la Fuente no quiso entrar en polémicas al ser preguntado por las quejas de Hansi Flick por la lesión de Lamine Yamal. "¿Tú crees que hoy, en mi tierra, y disfrutando de este momento, me acuerdo de lo que ha dicho Hansi Flick? Pues no, ni me interesa", fue la áspera respuesta del técnico de España.

EL REPROCHE DE JUANMA CASTAÑO AL SELECCIONADOR

En El Partidazo de COPE escuchamos las palabras de Luis de la Fuente y Juanma Castaño reaccionó a ellas. "Ni me interesa, ha dicho. Un tono un poco raro... Entiendo que no quiera comentar las palabras, pero creo que hay otra forma de decirlo", empezó comentando.

El director del programa quiso ir más allá y reprochó su actitud al seleccionador. "Yo creo que De la Fuente ha perdido una oportunidad fantástica para exponer si cuidó o no a Lamine Yamal y dar su versión. Pero decir que no le interesa lo que diga Hansi Flick...", dijo.

Aunque para finalizar, Juanma Castaño también criticó la actitud de Hansi Flick en todo este tema. "Para mí no estuvo Flick bien atacando a De la Fuente públicamente y sin hacerlo en privado. Y, ahora, ha sido el seleccionador el que no ha estado bien en la respuesta a Flick", sentenció el director de El Partidazo de COPE.

