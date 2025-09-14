Deco pide mejorar la relación entre clubes y la selección tras la lesión de Lamine Yamal: "Debemos tener más cuidado"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, mostró su enfado con España y Luis de la Fuente por la lesión de Lamine Yamal. El técnico alemán confirmó la baja del futbolista para jugar contra el Valencia y dijo: "No estará disponible y es una lástima porque jugó con la selección con dolor. Tuvo problemas. Jugó 79 y 73 minutos, entre los partidos no estuvo entrenando, y eso no es preocuparse de los jugadores".

Y agregó: "La selección española tiene el mejor equipo del mundo y los mejores jugadores del mundo en cada posición, son increíblemente buenos. Quizás habría que preocuparse más de los jugadores y la lesión de Lamine es una noticia que me entristece".

Y a pocos minutos del inicio del partido de este domingo, Deco ha apoyado las declaraciones de Hansi Flick y ha pedido "mejorar la relación entre clubes y la selección".

"Un parón de selecciones siempre es un tema complicado porque hay jugadores que vuelven lesionados. Y en el caso de Lamine estoy de acuerdo con Hansi Flick. Debemos mejorar la comunicación y los protocolos entre los clubes y las selecciones", aseguró el director deportivo del Barça.

Para finalizar, el portugués explicó que los futbolistas están sometidos a unas cargas demasiado altas e insistió en la idea de mejorar la relación entre ambas partes. "Entre todos debemos tener un poco más de cuidado", sentenció Deco.