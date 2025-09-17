Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, se rinde a Mbappé tras el estreno del Real Madrid en Champions: "Este sí es él"

Kylian Mbappé fue el gran salvador de la noche en el Real Madrid. El club blanco consiguió remontar gracias a dos penaltis transformados por francés después de que Weah pusiera a los franceses por delante en el marcador.

Un partido donde los madridistas volvieron a sonreir en Champions después de la mala actuación de la temporada pasada. Pero eso no es todo, porque a la alegría del partido también hay que sumarle el debut de Xabi Alonso como entrenador merengue en la Liga de Campeones.

EFE Mbappé, en el Real Madrid - Olympique de Marsella

Mbappé se echó el equipo a las espaldas. Desde el primer minuto fue el mejor jugador del partido atacando, presionando y dando problemas a los defensas rivales que no eran capaces de reaccionar. De hecho, el primer gol casi llega de chilena, aunque el balón terminó marchándose por encima de la portería.

Todo apunta a que Mbappé es ahora el mismo que enamoró a los madridistas cuando estaba jugando en el PSG. Tanto es así que convirtió a Rulli, portero del Marsella, en el mejor jugador de su equipo.

Finalmente, los goles llegaron, aunque de penalti y con ellos la victoria de un Real Madrid que terminó el partido con uno menos por la roja que vio Carvajal tras darle un cabezazo al portero argetino.

la opinión de juanma castaño

De hecho, durante la tertulia de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño alabó al gran partido que había jugado Kylian Mbappé: “Es la buena noticia. Mbappé es es Mbappé con todas las letras". "A lo mejor el año pasado le faltaba la 'E' final, pero ahora ya es Mbappé con todas las letras. Son las arrancadas, la potencia, o sea, la voracidad, decisión, lo tiene todo", continuó diciendo.

“Ya no nos preguntamos si está encajado de nueve o no. Está encajado de nueve perfectamente, ya no añora el lado izquierdo y pues lo está haciendo todo formidable”, le añadió Alfredo Relaño. Además, Manolo Lama se preguntó: "¿Os acordáis que el año pasado iban alternando los penaltis? Ya se acabó la pamplina".

canales de WhatsApp

