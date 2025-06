Javier Tebas firmaría a Javier Milei "como presidente de España... pero con correcciones"

En la entrevista que este lunes concedió Javier Tebas a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE demostró, como en otras ocasiones, que es un buen conversador sobre otras cuestiones más allá del fútbol.

EFE MADRID, 22/04/2025.- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, presenta el Informe Económico de Laliga correspondiente a la temporada 2023/2024 este martes, en Madrid. EFE/ Daniel González

El presidente de LaLiga nunca ha ocultado sus preferencias políticas, y como Javier Milei estuvo este pasado fin de semana en Madrid, Juanma Castaño le quiso preguntar a Tebas si no aprovechó el viaje del presidente argentino para saludarle, como hizo por ejemplo, Diego Simeone.

"No, no he quedado con él", respondió Tebas antes de recordar la visita que le hizo a Milei en la Casa Rosada, en Buenos Aires: "Lo vi en Buenos Aires cuando estuve... creo que fue en diciembre, sí, fue después de la selección, estuve con él en Casa Rosada".

Tebas define a Milei como "un hombre inteligente y rápido", con el que no coincide en todo su ideario: "Con las ideas, muchas no coincido en el ámbito económico. En algunas sí pero en otras no".

¿Fimaría Javier Tebas a Milei como presidente de España? El presidente de LaLiga no vaciló cuando Castaño le hizo tal pregunta: "Con algunas correcciones, pero sí. Pero pocas, pocas correcciones", puntualizó.

Archivo - 20 November 2024, Argentina, Buenos Aires: Argentine President Javier Milei speaks during a joint press conference with Italian Prime Minister Giorgia Meloni at the government palace. (Best possible quality.) Photo: Cristina Sille/dpa

"Considero que es demasiado liberal en algunos aspectos en la economía de mercado, y hay que tener algún aspecto más social. Pero en otras muchas más, sobre ciertos valores sí coincido con él. De hecho, en la conversación que tuvimos salieron esas cuestiones".

Cargando…

Tebas recordó su simpatía por líderes políticos como Santiago Abascal y Giorgia Meloni, y durante aquel encuentro con Milei, Tebas le dijo: "Meloni y Abascal no piensan tanto como tú", a lo que el presidente de Argentina respondió: "'Ya lo sé, ya, pero compartimos los valores fundamentales', y salió el tema económico que no era el mismo, claro".