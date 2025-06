Javier Tebas, en El Partidazo de COPE: "Los premios del Mundial de Clubes desequilibran las Ligas"

Juanma Castaño entrevistó al presidente de la Liga, Javier Tebas, con el que habló lo primero de la gran proeza de Carlos Alcaraz en Roland Garros: “Vi el final porque estuve de viaje, me pareció increíble lo que hizo. Es el ejemplo de superación, sacrificio, deportividad... juntó muchas cosas en y 5 horas y media, y de orgullo para todos los españoels y los que amamos el deporte porque siente a España muchísimo”.

EFE Carlos Alcaraz recibe y besa el trofeo de Roland Garros.

Sobre la posible sanción de la UEFA al Barcelona por incumplir el fair play financiero, Tebas reconoce que no sabe cuál es el motivo: “Desconozco por qué ha sido advertido. En casos de fair play financiero es de hace dos temporadas porque su control es a posteriori. Las normas de la UEFA son m´ñas limitativas en las palancas y los ingresos extraordinarios, no solo con el Barça. No sé si es una sanción ya recurrida, si es un expediente...No lo conozco”.

Juanma también le preguntó por si este verano podrá estar tranquilo con el Barcelona después de varias temporadas con graves problemas económicos: “Espero tener un verano tranquilo con el Barça, saben lo que tienen que hacer y esperamos que lo hagan cuanto antes y así estaremos tranquilos. No es muy difícil lo que tienen que hacer. Espero que lo hagan”. También reconoció que no sabe nada sobre la entrega del club azulgrana en LaLiga de la cláusula de Joan García, portero del Espanyol: “Suelen llamar el día antes o la misma mañana para avisar de que se deposita la cláusula. En Barcelona lo sabrán mejor que en la Liga”.

Javier Tebas ya se ha mostrado muy en contra del formato del Mundial de Clubes que jugarán Real Madrid y Atlético de Madrid a partir del fin de semana, y en El Partidazo de COPE volvió a criticar el problema que supone: “No es solo por el desgaste físico de los jugadores sino que el modelo del Mundial de Clubes afecta a todo el ecosistema de las ligas nacionales, sobre todo europeas, como ya pasa con el sobre cuándo empezarán Real Madrid y Atlético, nos rompen las jornadas habituales y eso hace daño a medio plazo. Estas instituciones solo saben arreglar las cosas creando nuevas competiciones, o nuevos formatos o más equipos, como quieren hacer en el Mundial de Arabia. Todo un despropósito. Los premios te desequilibran todavía más las competiciones nacionales y distorsionan los campeonatos. Esa pregunta habría que hacérsela a los clubes que no van a competiciones europeas, que son la mayoría, y la gran diferencia que está haciendo entre los clubes, que luego hacen la competición menos competitiva”.

El calendario tan apretado por el Mundial provoca que pueda haber problemas para los partidos de los dos equipos de Madrid de la 1ª jornada de Liga y Tebas habló de la opción de que se retrasen sus partidos de esa jornada: “Ya veremos, no es una decisión que me corresponda a mi solo. “Eso es imposible, no sé de dónde ha salido. He leído que lo dice AFE. Esos partidos son muy importantes para el mundo audiovisual y buscamos unas fechas que nos ayuden en la campaña de suscripción de abonados y en la primera jornada no sería adecuado”. Juanma le contó que al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le gusta mucho el Mundial: “Me alegro que se ponga por algo contento y no la critique. A Florentino lo que le gusta es jugar con la élite; su modelo de Superliga es de élite”. Y bromeó sobre coincidir con él: “Si haces desayunos de El Partidazo, ahí estoy. No tengo ningún problema en ir con Florentino”

Uno de los problemas que tiene el presidente de LaLiga es con el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, con el que no se habla: “Tenemos el saludo protocolario y nada más. Lleva meses sin citarme en el CSD y solo sé del CSD cuando eleva las denuncias al TAD del Real Madrid, que luego archivan. Debe ser el Uribes no le interesa hablar con el presidente de la Liga. Solo conozco de él las cartas que me envia cuando envia una carata al TAD sin conocer los motivos; y que luego archiva el TAD”

De cara a la próxima temporada, Tebas habló sobre los derechos televisivos: “¿Si va a haber paquetes nuevos? Es algo estratégico. Llevamos trabajando mucho en estas cuestiones y ya llegarán en su momento. Siempre hacemos paquetes para que los operadores acudan y si no lo hacen hay que hacer una distribución directa desde la Liga”.

Estos días se están jugando los playoff de ascenso a Primera División y el Almería ha visto cómo perdía a su mejor jugador, el delantero Luis Suárez, tras ser llamado por la selección colombiana: “Eso pasa desde hace muchos años y también pasa en las fechas FIFA. Afecta a cinco jugadores normalmente. Queremos que la Hypermotion tenga valor y queremos que se jueguen en fechas que no se pisan con partidos de la EA sport. En el mes de junio es importante que haya partidos de interés para que los usuarios sigan abonados. El Almería ha tenido mala suerte porque se han llevado al jugador después de dos lesiones. El año que viene va a ser igual”.

LaLiga Luis Suárez celebra uno de sus dos goles contra el Eldense.

Sobre la alternativa de su hijo, reconoció que “estoy nervioso, voy a ir a la plaza. Él debuta como novillero. Ya me ha dado un par de disgustos en directo. Ver a tu hijo en seis meses dos veces con muletas… Cornadas tengo muchas, pero de otro tipo”

Por último, el presidente se refirió a la visita del presidente argentino Javier Milei: “Lo vi en buenos Aires después de las elecciones. Es un hombre inteligente. No coincido con algunas de sus ideas económicas. Yo firmaba un Milei para España, pero con algunas correcciones. Personalmente considero que es demasiado liberal en la economía de mercado y creo que hay que tener un aspecto más social. Yo soy más de Meloni y de Abascal”.