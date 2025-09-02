La FIFA comunicará al Athletic que no podrá inscribir a Laporte

El Athletic logró a última hora del mercado de fichajes hacerse con los servicios de Aymeric Laporte. O eso parecía. El central formaba parte de la plantilla del Al Nassr y la operación con el conjunto vasco estaba cerrada para que el central de 31 años regresara a Bilbao.

Sin embargo, la Federación Árabe, tal y como ha informado Isaac Fouto, no mandó a tiempo los documentos necesarios para formalizar el traspaso de Laporte. El Athletic, por su parte, presentó a tiempo la solicitud de la transferencia internacional (CTI) en La Liga. Pero el Al Nassr no lo hizo.

El caso lo ha estudiado la FIFA. Y según ha informado Isaac Fouto, el organismo internacional no permitirá al Athletic inscribir a Laporte. Una decisión que se hará oficial en las próximas horas.