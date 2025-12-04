Manolo Lama explica lo que es "jugar bien al fútbol" al Real Madrid y a Xabi Alonso: "Ganas dando un recital"

El debate sobre el nivel de juego del Real Madrid ha quedado zanjado para los tertulianos de El Partidazo de COPE. La contundente victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés por 0-3 ha abierto un nuevo escenario en el programa dirigido por Juanma Castaño, donde se ha analizado si este ha sido el mejor partido de la temporada para el conjunto blanco.

Un recital fuera de casa

El más contundente en su análisis ha sido Manolo Lama, quien ha afirmado que el encuentro en Bilbao es, "de largo", el mejor del curso. El comentarista ha destacado la importancia de ganar con autoridad lejos del Bernabéu: "Una de las asignaturas pendientes del Madrid era fuera del Bernabéu". Para Lama, la clave reside no solo en el resultado, sino en la forma. "Ganas en Bilbao, ganar 0-3, y ganas dando un recital de fútbol".

EFE El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Real Madrid

A renglón seguido, Lama ha sentenciado el debate sobre el estilo que arrastraba el equipo en las últimas semanas. Tras una discusión sobre si el equipo estaba o no en buena forma, el periodista ha señalado directamente a la exhibición en San Mamés como el modelo a seguir: "El otro día discutíamos de lo que era jugar bien, de si estaba bien el equipo, esto es estar bien y jugar muy bien al fútbol".

Esto es estar bien y jugar muy bien al fútbol" Manolo Lama Tertuliano de El Partidazo de COPE

Consenso entre los analistas

La opinión de Lama ha encontrado respaldo en el resto de colaboradores. Paco González ha admitido que "probablemente sí" fue el mejor partido, aunque ha recordado el gran nivel mostrado también ante el Valencia. Por su parte, Alfredo Reaño se ha sumado al consenso: "Sí, sí, a mí es el que más me ha gustado, me ha parecido el mejor". El analista lo ha calificado de "muy convincente" en casi todas las facetas, destacando "la forma en que salieron de la presión tan finamente en los primeros momentos".

El convincente encuentro, sin embargo, no estuvo exento de momentos de tensión, como la preocupación por la lesión de Camavinga, que sufrió molestias en el tobillo. A pesar de estos "dos o tres regalos defensivos", que Reaño considera "accidentes", el equipo ha mostrado una versión sobresaliente que ha convencido a los expertos de la COPE.

Análisis de los goles

Juanma Castaño también ha puesto el foco en la calidad de los goles, afirmando que "todos tienen algo". El primero, una obra de arte, ha sido calificado como uno de los mejores goles de Mbappé con la camiseta blanca. El segundo ha sido fruto de "una jugada del Real Madrid buenísima", mientras que el tercero lo ha descrito como "un latigazo seco de Mbappé" que sentenció el partido.