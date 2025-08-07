Las esperanzas de Juan Gato con el Atlético para esta temporada: "Veo brotes verdes"

Este miércoles, el Atlético de Madrid jugó su segundo partido de pretemporada para preparar el curso 2025/26. El primer partido fue contra el Oporto, donde se hizo un sentido homenaje a Diogo Jota, que ganó el equipo luso por 1-0.

Este segundo encuentro, el equipo de Simeone jugó contra el Rayo Vallecano con un mejor resultado empatando 1-1 con un gol de Griezmann. Después de la temporada pasada, dónde el Atleti se volvió a quedar con la miel en los labios, las dudas sobre su eficacia sobrevuelan en el ambiente.

EL ATLETI SIGUE SIN BRILLAR CON LUZ PROPIA

Juan Gato, en el programa de El Partidazo en COPE, dio su opinión de lo que se está viviendo con este Atleti esta pretemporada: "Yo el otro día fui muy crítico. A mí lo que me han contado... por ejemplo, vamos a ver, si tú vas a un partido que sea a puerta cerrada, y ya por lo menos ves los dos goles del partido en 15 minutos, hombre, date por satisfecho".

EFE El delantero del Rayo Jorge de Frutos controla el balón durante el partido amistoso que Atlético de Madrid y Rayo Vallecano

El tertuliano quiere ver la mejor versión del conjunto rojiblanco en estos momentos: "Has podido ver un gran gol de Griezmann, que a mí me dicen que Griezmann ha tenido más chispa de lo último que se le ha visto, con lo cual no es mala praxis esa".

Por último, Gato es consciente de que Antoine Griezmann es una de las piezas clave del entramado madrileño, y ante la pregunta de Cañizares sobre si ve brotes verdes, esta fue su respuesta: "Sí, exacto. A mí me encanta eso, los brotes verdes. Esa frase no sé quién la cuñó, pero es magnífica. Pero luego, es verdad que sí que ha probado con el presumible once titular, mucho más fiel a lo que quiere el Cholo, que es el de la segunda parte, aunque haya jugado 30 minutos, ¿no? Con Johnny Cardoso, con... Bueno, faltaba Pablo Barrios, por supuesto".

EFE El entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone durante el partido amistoso que Atlético de Madrid y Rayo Vallecano

Este fin de semana, el sábado a las 21 de la noche, los de Simeone jugarán su tercer amistoso, esta vez contra el Newcastle. Otra oportunidad clave para que el Atlético de Madrid consiga su primera victoria en pretemporada, y su afición pueda celebrarla este verano.