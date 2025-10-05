Quique Sánchez Flores analiza el inicio de temporada del Real Madrid y cuál será su principal problema: "Me genera dudas"

El Real Madrid tuvo un inicio de temporada impoluto con seis victorias consecutivas en La Liga y un triunfo en la Champions. Sin embargo, la derrota 5-2 contra el Atlético de Madrid en el derbi madrileño dejó muchas dudas en torno al equipo madridista. Pero con la goleada en Kazajistán 5-0 parece que ha recuperado sensaciones, aunque contra el Villarreal tendrá un nuevo examen.

EFE Raúl Asencio, tras la goleada del Atlético al Real Madrid

XABI ALONSO PASA PÁGINA EN CHAMPIONS

Defensivamente, el conjunto entrenado por Xabi Alonso se mostró muy débil. Los rojiblancos asfixiaron con la presión al equipo blanco y tanto Huijsen como Carreras, que estaban siendo de lo mejor, sufrieron y mucho en el Metropolitano.

Aunque el técnico tolosarra, pese a la dura derrota, se mostró optimista. "Hay que pasar página", aseguró Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Kairat Almaty.

EFE Xabi Alonso vivirá este sábado su primer derbi como entrenador.

"No hay que analizar solo la actitud. No estuvimos a nuestro mejor nivel, pero también hay razones futbolísticas en la derrota y eso forma parte del proceso de adaptación y aprendizaje", explicaba el entrenador del Real Madrid.

Para finalizar, el entrenador del Real Madrid reconoció que "dolió" perder el derbi madrileño.

LAS DUDAS DE QUIQUE SÁNCHEZ FLORES CON EL REAL MADRID

Juanma Castaño charló este pasado jueves con Quique Sánchez Flores en El Partidazo de COPE para analizar la actualidad deportiva y más concretamente del Real Madrid, que contra el Atlético de Madrid sufrió el primer gran tropiezo de la temporada.

"El partido contra el Atlético era el primer examen que tenía el Real Madrid. Todos los primeros partidos los jugó a favor de obra. Se enfrentó a equipos que le dieron todo el campo y con su superioridad técnica y física no necesitó mucho más", explicó el exjugador.

Y agregaba: "Pero cuando llegó la primera gran prueba fue muy difícil. Al Madrid le faltó energía, contundencia y le vi muy nuevo en las tareas defensivas y en los duelos. Me dejó dudas que corresponden a la fase de construcción en la que se encuentra el equipo".

Para finalizar, Quique dijo: "Pese a ello, creo que Xabi ya está repasando ciertas cosas que le seguirán pasando y que puede suceder contra el Villarreal y es que Tchouaméni y Valverde van a jugar de espaldas si el rival te presiona".