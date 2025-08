Guille Uzquiano enciende las alarmas con Simeone tras el Oporto - Atlético: "Lo tiene que hacer de forma urgente"

El Atlético de Madrid todavía está lejos de lo que se espera de él. La derrota por 1-0 ante el Oporto, en el primer amistoso de la pretemporada, ha puesto sobre la mesa las urgencias que tiene Diego Simeone para ajustar un equipo en plena construcción y con demasiadas piezas nuevas aún sin encajar. El problema no es el resultado, sino el contexto: el próximo 17 de agosto, ante el Espanyol, el conjunto rojiblanco arranca la Liga, y no hay margen para más pruebas. Lo dejó claro Guille Uzquiano en El Tertulión de Tiempo de Juego, donde advirtió que el Atleti debe reaccionar "de forma urgente".

A dos semanas del debut

Más sobre el Atlético de Madrid La contundente respuesta de Saúl al ser preguntado por la exigencia en el Atlético: "Cada vez tienen menos excusas"

"Es más de lo mismo. Me ha sonado al final de temporada", dijo Uzquiano sobre el amistoso que puedes revivir en esta crónica de COPE. El analista apuntó que, si bien es cierto que faltaban jugadores importantes, la situación es delicada: "Si estuviéramos hablando de un primer partido de pretemporada con mes y medio por delante, bueno. Pero es que quedan menos de dos semanas para empezar y ahí los tres puntos valen igual que en la jornada 35".

Sobre el césped del estadio Do Dragao, el Atlético fue un equipo con más intención que ideas. El inicio ilusionó: presión alta, ambición, una propuesta más valiente. Pero se evaporó pronto. Lo sostuvo Jan Oblak con dos intervenciones de mérito, y solo un disparo lejano de Julián Álvarez, al larguero, generó verdadero peligro. Ni Sorloth ni Griezmann, que jugó tras el descanso, lograron conectar con la jugada ni dejar huella. El gol que decidió el encuentro llegó por el flanco izquierdo, donde Matteo Ruggeri no cerró la pared que culminó Forholdt, el mejor del partido.

Un equipo en obras

Hay piezas nuevas, sí, pero los mecanismos están oxidados. El Atlético alineó hasta seis fichajes: Johnny Cardoso, que debutó en la segunda parte con buenas sensaciones; Álex Baena, irregular desde el arranque; Thiago Almada, insustancial en la izquierda; Marc Pubill y David Hancko, centrales tras el descanso; y Matteo Ruggeri, errático y señalado en el tanto portugués.

EFE Samu (C) del FC Porto en acción contra Griezman (D) del Atlético de Madrid durante su partido amistoso de fútbol celebrado en el Estadio Dragao en Oporto, Portugal.

Uzquiano insistió en la necesidad de cambiar la dinámica cuanto antes: “El equipo quedó muy tocado, casi hundido con el tramo final de temporada. Tiene que cambiar el chip y lo tiene que hacer ya". En la banda, Simeone probó esquemas: del 4-4-2 inicial a un 5-3-2 que hizo más largo el campo para extremos como Julián Álvarez, restando frescura ofensiva. Todo sin Pablo Barrios, que sufre una lesión muscular que le impidió estrenarse en esta pretemporada, como informó COPE.

A nivel institucional, también se respira exigencia. El mensaje de Saúl Ñíguez sobre la falta de excusas y la necesidad de dar más, recogido en esta entrevista con Joseba Larrañaga, encontró réplica en Koke, que defendió la competitividad del club y la calidad de los nuevos jugadores: "Aquí peleamos todos los años por ganar", dijo el capitán.

EFE Victor Froholdt (C) del FC Porto celebra tras marcar un gol contra el Atlético de Madrid durante su partido amistoso de fútbol celebrado en el Estadio Dragao en Oporto, Portugal, el 3 de agosto de 2025.

Más allá del resultado, lo que inquieta es que el Atlético no transmite sensaciones de equipo hecho. El rodaje es escaso —solo trece días de pretemporada—, pero no puede servir como excusa ante el inminente arranque oficial. Hay nombres con talento, hay calidad en la plantilla, pero no hay tiempo. Como recordó Uzquiano: “Esto empieza ya”. Y el Atlético de Madrid necesita encontrarse antes de que sea demasiado tarde.