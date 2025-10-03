El Barcelona anuncia que seguirá jugando en Montjuic y Dani Senabre aplaude la decisión: "Dentro del desastre..."

El Barcelona, tal y como ha anunciado este jueves, seguirá jugando en Montjuic por lo menos hasta el 21 de octubre, fecha en la que se enfrentará al Olympiacos en la tercera jornada de la liguilla de la Champions League. Noticia que el equipo azulgrana confirmó en un comunicado donde se informaba que el regreso al Camp Nou todavía debe esperar.

Cordon Press El Barcelona tendrá que seguir jugando la Champions en el Olímpico de Montjuic.

LAS EXPLICACIONES QUE DA EL BARCELONA

El club presidido por Joan Laporta ha explicado que "sigue trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou". Un visto bueno que debe dar el Ayuntamiento de la Ciudad Condal, que hace unas semanas alegaba que el estadio "no cumplía los requisitos de seguridad necesarios para su reapertura".

La idea del Barça era disputar ya sus partidos en el renovado Camp Nou con un aforo provisional de 27.000 espectadores, pero esos planes deberán seguir parados por el momento. El conjunto 'blaugrana', además, ha aprovechado el comunicado para agradecer a sus socios y aficionados "su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante".

EFE El Barcelona no consigue los permisos para jugar en el Camp Nou.

El Barcelona, en las próximas fechas, también deberá hacer oficial el estadio donde recibirá al Girona el 18 de octubre en el partido correspondiente a la novena jornada de La Liga. Y en el horizonte también tiene un partido contra el Elche el 2 de noviembre.

LA OPINIÓN DE DANI SENABRE

Juanma Castaño contó la noticia en El Partidazo de COPE y calificó como "flipante" toda la historia del regreso al Camp Nou. Dani Senabre quiso dar su punto de vista y dijo: "Es un movimiento inteligente porque entre jugar con 50.000 aficionados en Montjuic o jugar con 27.000 en el Camp Nou...".

Edu Badía Interior del Camp Nou a 23 de septiembre

El director del programa se mostraba de acuerdo con la opinión del comentarista y afirmaba: "Creo que Oliveros ya dijo que lo inteligente era esperar a que el Camp Nou tuviera como mínimo la misma capacidad que Montjuic. Hacer el cambio ahora es meterse en un lío de sorteo de entradas y entorpecer las obras".

Elías Israel fue más crítico y comentó: "Lo inteligente hubiera sido no sobre prometer desde hace un mes y medio que se volvería a jugar ya en el Camp Nou". Y el encargado de cerrar el debate fue Dani Senabre que insistió en su idea. "Globalmente, es un desastre, pero dentro del desastre esto me parece lógico", sentenció.

