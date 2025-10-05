Quique Sánchez Flores, sobre Fede Valverde: "Debe ponerse a las órdenes de Xabi y no al revés"

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha supuesto grandes cambios dentro del estilo de juego, en las formaciones y por ende en los jugadores que forman parte del once. Con Carlo Ancelotti, prácticamente se podía recitar de memoria el equipo titular que iba a disputar cada partido, pero desde que llegó el donostiarra eso ha cambiado.

Desde el inicio de la temporada 25-26, Xabi Alonso no ha repetido el mismo once en ninguno de los nueve partidos que se han jugado hasta ahora. Las lesiones de Rüdiger, Mendy, Alexander Arnold y la última de Carvajal, han trastocados los planes del ex del Bayer Leverkusen, obligando a utilizar a Fede Valverde en el lateral derecho, una posición que con Ancelotti jugó varias veces.

Cordon Press Fede Valverde en un partido del Real Madrid

Pese a que Fede Valverde siempre ha manifestado que él juega dónde el entrenador le necesite. Pero sus gestos y actitudes dejan claro que no está contento con el momento futbolístico que esta atravesando. Durante el calentamiento en el último partido del Real Madrid se negó a saltar al césped con el resto de los suplentes y estuvo mirando desde el banquillo.

la opinión de quique sánchez flores

Quique Sánchez Flores es un experimentado entrenador del fútbol español. Getafe, en tres etapas distintas, Valencia, Atlético de Madrid, Espanyol y Sevilla son los equipos que ha dirigido el técnico madrileño en la primera división española.

Un currículum que hace que Quique Sánchez Flores pueda hablar desde la experiencia cuando se llega a un banquillo nuevo y la posibilidad de rebeldía que existe de los jugadores más veteranos. De cara al partido con el Villarreal de este sábado (21:00H) y con las ausencias de Arnold y Carvajal, Flores tiene claro que "Valverde tiene que jugar de lateral derecho, es el único que puede abrir el campo más o menos parecido a cómo lo hace Carvajal".

Captura El uruguayo, grabado con las manos en la espalda durante el calentamiento en Almaty

El contertulio de El Partidazo de COPE, sabe que Xabi Alonso tiene una papeleta complicada y que las revoluciones de los jugadores "no van a trascender y detrás de todo eso hay un mensaje de Xabi diciendo que no hay espacio para la comodidad". Quique Sánchez se deshizo en elogios hacía el centrocampista uruguayo, explica que "es uno de los mejores centrocampistas del mundo, creo que también es un excelente lateral, pero con el nuevo estilo del Real Madrid están comprometidas sus condiciones".

Pero el ex futbolista tiene claro que el entrenador es quién debe tener el control del vestuario y por eso "Valverde debe ponerse a las órdenes de Xabi Alonso y no al revés".