Jesé, en El Partidazo de COPE: "Cuando estaba en el PSG, Mbappé me dijo que iba a firmar por el Madrid"

Jesé Rodríguez jugará una temporada más otra opcional con el Ankaragücü de Turquía, tras finalizar su contrato con Las Palmas. "Me llevan viendo desde el inicio de la temporada. Tenía otras cosas en otros países, pero el proyecto, la confianza y el buen contrato que me han ofrecido, ha cuadrado todo perfecto", apuntó.

Jesé firma por una temporada con el Ankaragücü El delantero pone rumbo a Turquía tras finalizar su contrato con la UD Las Palmas. 28 jun 2022 - 22:49

Jesé cambiará de aires después de dos temporadas en Las Palmas. "No tenía claro jugar fuera de España. ¿Me hubiera quedado si hubiéramos subido? No lo sé, nunca se sabe. Eso ya es pasado. Me tomé un tiempo. Luego quería buscar un reto donde estuviera motivado", agregó.

El conjunto turco logró el ascenso esta temporada a la Superliga turca. "Estuve viendo las instalaciones. Tienen un proyecto de futuro y muy bonito. Han fichado a ocho jugadores. Considero la Liga muy competitiva con equipos que juegan Champions y Europa League. Es un reto importante".









El jugador español contó con la "ayuda de Guti" en este nuevo proyecto. "Tuvo un punto muy importante en mi decisión. Le estoy muy agradecido porque me dio su opinión sincera. Me contó muchas cosas del funcionamiento de la Liga. Me terminó de convencer bastante", indicó.

Sobre sus objetivos en el conjunto turco, declaró que "busco hacer algo importante por la confianza que me han depositado". "Me van a dejar mucha libertad dentro del equipo. Tengo muchas ganas de empezar".









Finalmente, Jesé recordó su paso por el PSG, tras el fichaje frustrado de Mbappé. "Me sorprendió. Me dijo que iba a firmar por el Madrid. Le echó para atrás un tema fuera del fútbol; político de la gente de Francia. Si fuera por el fútbol hubiera decidido el Madrid. Sintió mucha presión en muchos aspectos diferentes", concluyó.