Las dudas de Antonio Lobato sobre la continuidad de Verstappen en Red Bull: "Van a soltar píldoras"

El neerlandés Max Verstappen ,que alcanzó su cuarto campeonato del mundo la pasada campaña y acabó sexto en el Gran Premio de Baréin del pasado fin de semana, colocándose cuarto del Mundial 2025, declaró este domingo en el circuito de Sakhir que "no" están "en la lucha por el campeonato", sino que están "intentando solucionar problemas en el coche".

El de Países Bajos, que solo ha conseguido una victoria en la presente temporada tras cuatro carreras disputadas, está colocado tercero en la clasificación general a ocho puntos de Lando Norris, el actual líder. En la clasificación de constructores, Red Bull es tercero con tan solo 71 puntos conseguidos en la actual campaña.

"Hoy no hubiésemos podido mejorar el sexto puesto, independientemente de la estrategia que hubiéramos empleado", indicó Verstappen, de 27 años, que el año pasado había capturado su cuarto título seguido y al ganar el Gran Premio anterior, en Japón, elevó a 64 su tercera marca histórica de triunfos en la categoría reina.

"Todo lo que podía haber salido mal, salió mal", apuntó 'Mad Max', este domingo en Baréin al canal de televisión Dazn. "No estamos en la lucha por el campeonato, estamos intentando solucionar problemas en el coche", añadió el cuatro veces campeón del mundo.

EFE Problemas de ritmo para Verstappen en el arranque en Albert Park.

lobato, SOBRE LA POSIBLE MARCHA DE VERSTAPPEN DE RED BULL

"Ayer en el paddock nada más terminar la carrera, el manager de Max Verstappen se reunió con Red Bull y por lo que me han contado la gente de Dazn hubo más que palabras, se gritaron y hubo un tono bastante alto", informó Lobato.

El colaborador de COPE de la Fórmula 1, aseguró que el equipo dirigido por Christian Horner tiene un problema: "Por ello, la gente de Red Bull saben que tienen un problema, que tienen que reaccionar porque si no reaccionan Max se va a ir. Y va a empezar a soltar él, su padre, su manager, la prensa holandesa, van a empezar a soltar píldoras, van a dejar que llegue al paddock la sensación de que quiere marcharse".

EFE Verstappen

"Y como no tenga promesas o realidades de que este año el coche va a mejorar y sobre todo que en 2026 va a poder tener un coche con el que luchar, yo creo que se va y esto es como si de repente Mbappé dice me quiero ir, pues va a ver patadas, lo que pasa es que claro no todo el mundo va poder optar a Max Verstappen, el elegirá, veremos quiénes poden entrar en la puja", añadió el colaborador de COPE.

canales de whatsapp