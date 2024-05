"¿Courtois? Está para jugar este fin de semana y si lo meten en una lista de Champions, también"

Este próximo fin de semana, el portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois va a jugar su primer partido oficial de la temporada. Su larga lesión y su lesión de después, le han impedido vestirse de corto una sola vez en toda la temporada.

Courtois tendrá sus primeros minutos frente al Cádiz este sábado a partir de las 16.15 horas, después de casi 300 días de inactividad.

Héctor Fernández, asesor del futbolista, charló este jueves, dos días antes del partido de LaLiga de este fin de semana, con Juanma Castaño para contar cómo está después de una temporada tan complicada.

No parece que, 48 horas antes del Real Madrid - Cádiz, Courtois tampoco sepa si jugará o no de forma definitiva, porque Ancelotti se lo haya comunicado directamente: "No creo que porque venga de una lesión larga sea excepcional".

Y aunque el jugador sintió su segunda lesión "como un mazazo", que aún podría pesarle, "mentalmente ha estado muy fuerte", destacó Héctor, que no pudo 'mojarse' en cuanto a qué nivel entre el cero y el cien se encuentra físicamente tras tantos meses de lesión.

??? @Hectorfernandez, director general de @byandfor y hombre de confianza de Thibaut Courtois, en @partidazocope



?? "Seguro que va a estar disponible para el partido del Bayern"



?? "Siento que está muy bien, no solo de piernas y de manos"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/pjIUUnAsfV — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 2, 2024

La gran pregunta de Juanma Castaño: ¿estaría Courtois para jugar un partido de Champions como el del próximo martes? "Está para jugar este fin de semana y si lo meten en una convocatoria de Champions, también".

Veremos cómo se desenvuelve frente al Cádiz y qué espera Carlo Ancelotti de cara al partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, donde Lunin por el momento es quien salva la meta madridista.