Gregorio no quiere "una fractura en la ciudad" después de que Transportes descarte el soterramiento del AVE

El alcalde, José Julián Gregorio, se ha referido a las explicaciones que desde el Ministerio de Transportes se han ofrecido con respecto a que el AVE a su paso por la ciudad no se soterre, principalmente por una cuestión económica, para reiterar que los talaveranos "no queremos una fractura en la ciudad".

"No deseo una confrontación con el Ministerio de Transportes, pero no queremos se nos imponga nada desde Toledo; sino que nos digan a los talaveranos los planes que tiene el ministerio para el AVE y el soterramiento desde Madrid", ha afirmado a preguntas de los medios.

Gregorio ha preguntado a los responsables del ministerio "si han tenido alguna dificultad en atravesar la Sierra de Madrid con túneles de kilómetros, o en llegar a Galicia o a Cantabria, con túneles y viaductos, algunos de una dificultad extrema", ¿y aquí es un problema un arroyo?", cuando se han llevado a cabo túneles y viaductos y se han atravesado ríos como el Duero.

Por eso, ha reiterado, que no pretende una confrontación con el ministerio, y sigue a la espera de una reunión con los responsables del mismo para abordar este proyecto que es de vital importancia para la ciudad.

No obstante, ha precisado que desde el ministerio sí parece que existe consonancia con el planteamiento de Talavera de que el AVE no salga del núcleo urbano, "y no veo complicadas las obras después de ver los túneles de kilómetros que se han llevado a cabo en otras partes de España". Ha insistido en que "aquí lo que pretendemos es que no haya una fractura en la ciudad".

Por otra parte, el alcalde ha dejado claro que "hay personas que están escurriendo el bulto", ya que durante los cuatro años de la pasada legislatura "han dado la espalda a que Talavera no estuviera rota, como ha pasado con el anterior gobierno de Agustina García", y como alcalde yo sólo quiero que "a Talavera se la trate de una manera correcta como se merece".