Gavi, baja para los próximos 4-5 meses

Gavi, en el banquillo, durante un partido de esta temporada del FC Barcelona.

Malas noticias para el Barcelona porque el club azulgrana ha emitido un comunicado anunciando la operación de Gavi en su rodilla, que le tendrá fuera de los terrenos de juego entre 4 y 5 meses.

El club confirmó este domingo que Gavi se sometió a intensas pruebas de esfuerzo deportivo tras finalizar el tratamiento conservador por una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha y finalmente, el jugador se iba a someter a una operación.

La sorpresa ha llegado cuando este martes, los azulgranas han comunicado que "El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira '𝐆𝐚𝐯𝐢' se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con el fin de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima en torno a 4-5 meses".

El centrocampista de Los Palacios y Villafranca sufrió dicha dolencia el pasado 29 de agosto en un entrenamiento con el primer equipo azulgrana.

Los servicios médicos del club le aconsejaron que hiciera primero un tratamiento conservador, pero finalmente se han decantado por llevar a cabo una artroscopia al ver que las molestias persistían.

De esta manera, Gavi se convierte en la segunda baja de larga duración del Barcelona después del guardameta Marc-André ter Stegen. El equipo azulgrana también cuenta actualmente con los lesionados Fermín López, que estará unas tres semanas en el dique seco, y de Lamine Yamal, que arrastra unas molestias en el pubis y cuyo periodo previsto de baja no ha sido especificado por el club.