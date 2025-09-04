El aviso de Manolo Lama con lo que puede provocar lo ocurrido en La Vuelta: "Tenemos que recordar..."

LaVuelta vivió el miércoles uno de los días más polémicos de su historia. La 11ª etapa iba a transcurrir a lo largo de la ciudad de Bilbao, pero un grupo importante de manifestantes pro Palestina generó un tapón importante en la línea de meta y un ambiente hostil muy insoportable y la organización decidió dar por finalizada la etapa a falta de tres kilómetros. La presencia en la competición del equipo Israel - Premier Tech es lo que está generando todo este caos mediático.

tercer día de protestas

Lo ocurrido en la capital de Bizkaia supuso el tercer día de protestas a favor de Palestina en lo que llevamos de la vuelta ciclista a España. El primer incidente ocurrió en la crono por equipos en Figueras en la que precisamente el equipo Israel - Premier Tech vio como un grupo de manifestantes interrumpió su desarrollo en la prueba. El segundo tuvo lugar en la 10ª etapa transcurrida entre Sendaviva y Larra Belagua y en ella un grupo de protestantes con banderas de Palestina a punto estuvieron de provocar la caída de varios corredores.

el apunte de manolo lama

En El Partidazo de COPE, Manolo Lama abordó en profundidad este tema y recordó al resto de tertulianos las consecuencias que pueden tener las imágenes que se están viendo en LaVuelta: "A mí me da pena y además de verdad. Tenemos que recordar que queremos organizar el Mundial de 2030 y quién sabe también si otros Juegos Olímpicos. Esto que hemos visto se ha reproducido en todo el mundo. Ya sabes que existe un protocolo en las televisiones que cuando sucede cualquier tema relacionado con política se omite. Bueno, hoy no se ha omitido y a mí me parece bien que no se omita. Al final la imagen que damos como país organizador ya es para mí es débil y mala".

Lama también añadió que "la gente está en su derecho de manifestarse en este tema de Palestina, pero no pueden poner en peligro la vida de los ciclistas".

