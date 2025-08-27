Lío con el Israel en la Vuelta: Unos manifestantes boicotean la crono por equipos a su paso

Lío en la quinta etapa de la Vuelta a España, una contrarreloj por equipo de 24 kilómetros en Figueras. El transcurso de la misma se ha visto interrumpido por un grupo de manifestantes Pro Palestina que han cortado la carrera al paso del equipo Israel por la misma.

Un suceso que ha empañado el desenlace de la etapa y ha perjudicado al equipo de Ethan Vernon, Riccitello y George Bennett. Quique Iglesias, que se encontraba siguiendo la etapa junto al equipo continental ha informado de que en grupo de personas, que portaban una pancarta se ha cruzado en mitad de la carretera segundos antes de la llegada del equipo.

Como ha podido verse en las imágenes de televisión una de las motos de policía, que acompañaban al equipo, se ha llevado por delante la pancarta y ha permitido el paso de cuatro ciclistas, pero los otros cuatro han sido interrumpidos por otros de los manifestantes que han vuelto a la carretera. Sus compañeros han tirado hacia delante, pero después de haber frenado totalmente. Esta maniobra ha perjudicado mucho al equipo y habrá que ver que decisión toman al respecto los jueces de la carrera.