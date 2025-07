El aviso de Fernando Polo a Lamine Yamal por sus palabras sobre la fiesta de cumpleaños: "Necesita un Pepito Grillo"

Lamine Yamal firmó en la tarde del miércoles el contrato que le unirá con el Barça hasta el año 2031. Nada más sellar su firma, Lamine compareció ante los medios de comunicación que estuvieron presentes en la tienda oficial del Barcelona. En ella respondió a todo tipo de preguntas, incluidas las que estuvieron relacionadas con la fiesta que dio el pasado sábado por su 18ª cumpleaños.

Para hablar sobre este asunto en El Partidazo de Cope, Luis Munilla estuvo con Fernando Polo, actual subdirector de Mundo Deportivo. Fernando empezó comentando como de importante es la figura de Lamine Yamal, sobre todo para los aficionados jóvenes del Barcelona: "Es una persona que representa a una institución muy grande como es el Barcelona. Él representa también los valores de la Masia, que es donde se ha formado, y además es un referente para muchos niños, le guste o no le guste".

Al fin y al cabo, Lamine Yamal acaba de cumplir 18 años. A esa edad, la gente tiende a hacer actividades que les ayuden a despejar la cabeza de cosas como el trabajo. Fernando Polo defendió esta postura y le puso un pequeño 'pero' a la fiesta del crack que llevará ahora el dorsal 10: "A mí me parece bien que la gente, aparte del trabajo, tenga su vida privada y disfrute si solo estás obsesionado con el trabajo, a lo mejor se te ralla la cabeza y es peor. Si la estética de la fiesta es la mafia, creo que hay muchas más consecutivas. Ahora bien, ni ha matado a nadie ni ha dejado de ir a un entrenamiento ni se ha saltado el día de pruebas médicas del día siguiente".

Una de las cosas que más se habla de Lamine Yamal es sobre su entorno, especialmente por los acontecimientos que protagoniza su padre que recalan directamente en la figura del futbolista.

"El chaval tiene la cabeza muy bien amueblada, quizás porque él ha tenido que vivir en un contexto social y familiar no muy favorable. La madurez del discurso es tremenda y en el campo también se ve que tiene una madurez bastante grande para la edad que tiene. Yo creo que necesita un pepito grillo que le diga: "Aunque tú puedas hacer esto y seas responsable y no te vaya a molestar, sí que retransmites una imagen que no es solo tuya, es una imagen de la institución, del Barcelona y de la Masia. Entonces todo eso creo que tienes que cuidarlo", sentenció Fernando.