Lamine Yamal: "Messi ha hecho su camino y yo haré el mío; espero poder cumplir mis sueños aquí"

El Barcelona celebró este miércoles el acto de la renovación oficial de Lamine Yamal hasta 2031 y, además, se hizo oficial que a partir de ahora jugará con el número 10 en su camiseta.

- Es el club de mi vida, estoy en el mejor club del mundo, seguiré disfrutando. Estoy feliz y ahora me toca disfrutar con un número diferente pero con la misma ilusión.

- Renovar con el Barça hasta 2031 es un gran paso, espero que sea un camino muy largo lleno de victorias. Intentaremos disfrutar, más que el año pasado, y espero cumplir mis sueños aquí.

- Messi ha hecho su camino, yo haré el mío. Pasa de Ansu a Lamine e intentaré trabajar al máximo, darlo todo y hacer felices a los culés.

- Son tres leyendas del fútbol de este club, todo niño sueña con tener sus características. Me quedaría todo de Messi, Ronaldinho y Maradona. Agradecido por lo que han dado el club e intentaré seguir ese legado.

- Tanto la crítica como el elogio, si no es de mi familia o mis amigos, me es indiferente. Cuando me elogian no puedo estar arriba ni cuando me critican puedo estar abajo. Quiero demostrar lo que soy.

- No he ganado al Champions, mi reto es ganar la Champions y el Mundial.

- Mi primer sueño era debutar con el Barcelona y todo niño sueña con llevar el 10. Gracias al club por cedérmelo.

Las camisetas del Barcelona con el número 10 de Lamine Yamal

- Flick me ha dicho que mañana hay doble sesión. Somos una familia, un vestuario muy unido y sin ellos no estaría aquí, agradecido a ellos.

- Sin mi abuela no podía hacer algo tan especial para mi, por eso el acto ha empezado más tarde. Agradecerle lo que ha hecho por mi, intentaré devolvérselo pero será imposible.

- Trabajo y juego para el Barça pero cuando estoy fuera de mi ciudad deportiva disfruto de mi vida.