Antonio Lobato, sobre el pique de Fernando Alonso y Hamilton: "No son amigos y están muy lejos de serlo"

George Russel ganó el Gran Premio de Singapur prácticamente sin oposición, el británico salió desde la pole y dominó la carrera de principio a fin. Un fin de semana positivo para los pilotos españoles. Fernando Alonso salía décimo, con neumáticos blandos y pese a la parada lenta (más de 9 segundos) fue capaz de terminar séptimo después de la sanción a Lewis Hamilton. Carlos Sainz salió 18º tras la descalificación de la qualy y consiguió terminar en la zona de puntos.

La gran 'polémica' del gran premio vino a consecuencia de la sanción al piloto de Ferrari. El británico fue sancionado con cincos segundos de penalización después de saltarse los límites de pista en varias ocasiones. El motivo fue que Hamilton se quedó sin frenos a pocas vueltas para el final y se vio obligado a saltarse alguna curva para poder terminar la carrera.

EFE Lewis Hamilton seguido de Fernando Alonso en el GP de Singapur

Fernando Alonso iba detrás del piloto británico y en la última vuelta estaba a más de 30 segundos, pero el problema del monoplaza rojo hizo que el asturiano se quedará apenas a cuatro décimas de Hamilton. Una situación que al piloto de Aston Martín frustro mucho y lo hizo saber en la radio nada más terminar la carrera: "No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, ¿es seguro conducir sin frenos?, debería ser un P7". Finalmente fue así, pero a Hamilton no le debió sentar muy bien las palabras del piloto de Aston Martin.

Un día después de la carrera, en el perfil de Instagram de Lewis Hamilton apareció una historia de una serie británica, con un señor mayor que tiene como coletilla las mismas palabras que repitió Fernando a su equipo por la radio. En esa misma historia el británico incluyo el siguiente texto: "18 años desde...". Haciendo referencia a que el piloto Asturiano lleva quejándose desde ese tiempo, justo el año que coincidieron en McLaren.

EFE Fernando Alonso, en el Gran Premio de Singapur

la reflexión de antonio lobato y carlos miquel

Una polémica que no ha pasado desapercibida para los expertos del motor de la Cadena COPE, Antonio Lobato y Carlos Miquel. El narrador de DAZN explica que con esa historia de Instagram le está "llamando muchas cosas, llorón, criticón, viejo". Carlos Miquel quiso salir en defensa del de Aston Martin y argumenta que "esto son carreras, puede hacer las bromas que quieras, pero se saltó 10 curvas del circuito. Un piloto que ha visto eso se queje por la radio ayuda a que le sancionen."

Ninguno de los dos expertos quiso darle importancia a este acontecimiento que quedará en una anécdota, pero Antonio Lobato da la clave del rifirrafe entre ambos por que "no son amigos, ni muchos menos y están lejos de serlo".