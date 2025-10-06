La imagen que desata el debate sobre el estado de la F1: la sucesión de planos de las novias de los pilotos "en vez de adelantamientos importantes"

Momento en que la F1 muestra a Margarida Corceiro, novia de Lando Norris, durante el GP de Singapur

Una de las muchas cuentas que existen en la red social X sobre Fórmula 1, ha desatado un potente debate en torno al estado de salud del Mundial y el producto que quiere vender Stefano Domenicali.

La cuenta @cytrusf1 denuncia que, durante la retransmisión del GP de Singapur de este pasado fin de semana, hubo un momento en que la realización encadenó tres planos de algunas de las novias de los pilotos de F1 que estaban siguiendo las carreras en sus respectivos paddocks "en vez de algunos adelantamientos que nos perdimos".

El usuario compartió su reflexión con un vídeo realizado por otro aficionado (@yelistener) que argumenta lo siguiente: "El director de realización en Singapur eligió mostrar a las novias y familiares de algunos pilotos tres veces durante la carrera, e ignorando algunas maniobras de adelntamiento en la zona media de la pista".

"Sainz y Alonso lucharon por los puntos pero algunos de sus adelantamientos se perdieron durante el directo", escribió antes de mostrar todas las imágenes que no se vieron durante la retransmisión en directo del Gran Premio.

El usuario @yelistener lamenta que la F1 prefiera enfocar a las novias de los pilotos que a los adelantamientos

El mensaje suscitó muchísimas otras reflexiones en torno al momento actual por el pasa la F1 como espectáculo deportivo. Algunas de ellas son:

"Este video define el estado del deporte en el que trabajamos, nos guste o no. Que cada uno lo defina como le plazca pero a mí me gustaba más el de hace 15-20 años" (@JPEIR0)

"Un ejemplo más de lo que se ha convertido la F1 Mira que me gustó DTS cuando salió pero el daño que ha hecho a este deporte es irreversible. Solo atrajo a fans de 15 años adictos al Tiktok" @jesuspolo_98

"Ojalá alguien le diga a Stefano Domenicali que, ante la incapacidad de hacer una F1 competida y atractiva, lo que quieren los fans es ver los pocos adelantamientos que hay. Eso, y no correr en Las Vegas o ver a familiares/estrellas que no importan a nadie" (@Ruben_DXT)

"Dominicalli tiene la brillante d idea de reducir la duración de las carreras porque los jóvenes pierden pronto la atención La realización no enfoca en los adelantamientos, y prefieren poner planos de personas del paddok, del público, o persecuciones que no llegan a adelantamiento" (@Emperador074)