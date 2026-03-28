Antonio Lobato: "Solo pido una competición en la que el piloto marque la diferencia y que no sea un campeonatos de ingenieros"

El Gran Premio de Australia ha dejado un panorama lleno de contrastes que refleja el estado actual de la Fórmula 1. Aunque George Russell se alzó con la victoria para Mercedes, la carrera estuvo marcada por los problemas de fiabilidad y la lucha de los pilotos contra sus monoplazas. Carlos Sainz sufrió con su Williams, pasando hasta tres veces por boxes, mientras que Fernando Alonso realizó un 'mini-test' con su Aston Martin antes de retirarse, evidenciando las dificultades mecánicas que eclipsan el espectáculo.

Más ingenieros que pilotos

En este contexto, el periodista Antonio Lobato ha expresado una contundente opinión en la sección 'El Souffle' de 'El Partidazo de COPE', donde pide un cambio de rumbo para la competición. "Si tengo que escribir la carta a los reyes magos de la Fórmula 1, pediría que hubiera una competición en la que el piloto marcara la diferencia, que fuera campeonatos de pilotos, y ahora mismo son campeonatos de ingenieros", empezó diciendo.

DAZN Fernando Alonso se paró en boxes en la vuelta 15 y no volvió a salir hasta la 26.

"Es verdad que se aprovechan, Leclerc aguantó, bueno, no sé lo que hubiera pasado si hubieran seguido ahí, pero al final el ingeniero de energía que hace el mejor mapa es el que se lleva al gato al agua, ese, y los ingenieros que hayan hecho el mejor coche también, el mejor motor y el mejor la mejor el mejor deployment de de energía", continuó diciendo.

Un argumentó que terminó expresando que "yo lo que quiero son pilotos, que ver a los pilotos, que es lo que la gente paga y quiere ver".

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