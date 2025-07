Aitana Bonmatí, en El Partidazo de COPE: "No me gusta elegir, solo pido que haya una prórroga y se cansen"

Lo que sucedió en Inglaterra hace tres años ya ha quedado en el olvido. España jugará las semifinales de la Eurocopa femenina gracias a los goles de Athenea y Claudia Pina ante Suiza. No fue un partido fácil para las de Montse Tomé. Ya desde el principio, Suiza se encerró en su propio campo y despejaba cualquier balón que caía en su área. Pese a que Mariona y Alexia fallaron dos penaltis durante el encuentro, la selección española estará en unas semifinales en la que ya esperan o a Francia o a Alemania.

EFE Las jugadoras de la selección española femenina celebran un gol

un nombre por encima del resto

Además de destacar a Athenea y Claudia Pina, las goleadoras españoles en tierras suizas, también brilló sobre el terreno de juego Aitana Bonmatí. La mediocentro del FC Barcelona firmó un 94% en pases, dejó una bonita asistencia de tacón en el primer gol de Athenea y fue nombrada la mejor jugadora del partido.

EFE Aitana Bonmatí, en el España - Suiza, de la Eurocopa Femenina

declaraciones de aitana en el partidazo de cope

Fue en la zona mixta donde Aitana Bonmatí estuvo con Andrea Peláez para El Partidazo de COPE. Lo primero que dijo Aitana fue lo bien que se sintió al jugar su segundo partido de titular y puso en valor el pase a semifinales de la Eurocopa femenina: "Hoy ha sido un partido en el que he disfrutado. He pasado unas semanas duras, pero sobre todo me alegro por el pase a semis porque nos lo merecemos y porque va camino de nuestro objetivo".

España no lo tuvo nada fácil ante una selección rocosa como Suiza y eso lo acabó reconociendo Aitana Bonmatí: "Aunque ha costado más que otros días, hemos tenido esa paciencia y esa confianza de saber que tarde o temprano llegaría el gol. Creo que también hay que felicitar al rival porque nos ha planteado un gran partido. También han hecho un gran torneo, han sido un equipo muy competido y muy intenso con respecto a otras veces que nos hemos enfrentado a ellas. Así que felicitarlas también".

Ya para finalizar, Andrea Peláez le preguntó a Aitana sobre el rival de la semifinal del próximo miércoles a las 21:00 en Zúrich y esta no se quiso mojar aunque puso una pequeña condición: "A mí no me gusta elegir. Creo que tiene que pasar el mejor. Lo que pido es que haya una prórroga y se cansen".