Carlos Sainz, en El Partidazo de COPE: "Marc Márquez es el Ayrton Senna de MotoGP"

Carlos Sainz está afrontando su primera temporada tras salir de Ferrari y decantarse por la escudería británica, Williams Racing. No ha sido un inicio fácil para el piloto madrileño, al que los resultados en las primeras carreras no acompañaban a las habilidades de Carlos.

Con el paso de las carreras, Sainz se ha ido haciendo al monoplaza azul y los resultados han ido mejorando. Hace una par de dos semanas escasas, en el Gran Premio de Azerbaiyán, se subió al tercer cajón del podio, el 28º de su carrera, pero el piloto español lo calificó como "el más especial" de su carrera.

La Fórmula 1 es junto a Moto GP las dos competiciones de motor más importantes del planeta tierra y afortunadamente tenemos grandes pilotos tanto en el mundo de las cuatro ruedas como en el de las dos.

Los elogios de carlos a Marc Márquez

Recientemente Marc Márquez se coronó campeón de Moto GP por séptima vez en su carrera. Un logro que no pasó desapercibido para Carlos Sainz. El madrileño le explicó a Juanma Castaño que "ya le felicite, por que ha hecho un añazo y el mérito que tiene con la remonta que ha hecho en su carrera".

Unas felicitaciones que quizás se quedan cortas en comparación a las palabras de cariño que manifestó Carlos Sainz en los micrófonos de El Partidazo de COPE. Para Carlos, "Márquez es el Ayrton Senna de MotoGP, lo que pasa es que cómo lo estamos viviendo ahora en el presente no nos damos cuenta. El día que se retire y pasen los años todo el mundo recordara a Marc Márquez como lo más parecido a lo que es Ayrton Senna en la Fórmula 1".