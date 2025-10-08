Manolo Lama, y sus razones para pensar que LaLiga queda alterada con la disputa del Villarreal-Barcelona en Miami: "La competición deja de ajustarse a las normas"

Sigue en pie el debate en torno a las consecuencias de que un partido de LaLiga, como será el Villarreal - Barcelona, vaya a disputarse en Miami.

La decisión puede ser ratificada en breve. No cuenta con la oposición de UEFA, y el CSD está a la espera de una posición oficial por parte de la Federación Española de Fútbol.

Al VIllarreal no le parece mal jugar como locales en Miami, y en el Barcelona se ha acogido con cierta frialdad la necesidad de ir a jugar un partido oficial de Liga a Estados Unidos.

MANOLO LAMA DENUNCIA LA INJUSTICIA QUE SE COMETE CON EL PARTIDO EN MIAMI

Pero si alguien se mostró contundente contra la medida fue Manolo Lama en El Partidazo de COPE. El periodista tiene muy claro que mandar un partido, por puro placer económico, al extranjero, es alterar la competición.

"Yo digo que se altera. No digo que porque se juegue en Miami, el Barça vaya a ser campeón", especificó Lama, que explicó que las normas son claras e iguales para los veinte equipos que participan en el campeonato de Primera División: "Lo que sí digo es que todos los equipos tienen que jugar 19 partidos en su campo y 19, fuera. Y en esta ocasión no se va a cumplir".

El hecho de que no se cumplan con las normas de competición es lo que le parece "que está mal", además de parecerle "una ventaja para el Barcelona" porque, estadísticas en mano, "no es lo mismo un Villarreal-Barcelona en La Cerámica a que se jugara en Miami un Barcelona-Elche o un Barcelona-Oviedo, porque lo normal es que el Barcelona gane al Oviedo en su casa y lo más normal es que el Barcelona gane al Oviedo en Miami".

Reincidiendo en la idea de que ese partido puede no ser definitivo para la resolución del título de LaLiga, para Lama lo grave de todo esto es que la competición deja de ajustarse a las normas: "Las normas dicen que tú tienes que jugar 19 partidos en casa y 19 partidos fuera. Y en esta ocasión ni el Villarreal ni el Barça lo van a cumplir", sentenció.