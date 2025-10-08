Dani Senabre zanja las críticas sobre el rendimiento del Barcelona con su estilo: "Esto es más viejo que el hilo negro; por un mal partido también cuestionaban a Guardiola"

Son cada vez más las voces críticas contra el estilo del Barcelona, el de Hansi Flick, el que estaría detrás del bajón físico que ha dado el club en los últimos compases de lo que llevamos de campeonato y que se ha traducido en problemas físicos y en dos derrotas consecutivas.

Uno de los últimos en cuestionar la validez del estilo del equipo azulgrana ha sido el exfutbolista Toni Kroos, que en el podcast de su hermano, en el que da su opinión de forma habitual, también ha analizado el momento que vive el Barça: "Creo que asumen muchos riesgos... en un mal día de Pedri, Lamine Yamal o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y los puede eliminar de la Champions". Además, dejó caer la idea de que el Barça necesita un 'Plan B' para los momentos de debilidad: "A partir del minuto 75 notas que todos están más cansados y no cambian a otro estilo para cerrar espacios. Si estás cansado y no cambias el estilo de juego se hace muy evidente lo expuesto que estás", declaró el alemán.

EFE Lamine Yamal se lamenta durante el partido en Champions contra el PSG.

El guante que lanzó Kroos fue recogido este martes en El Partidazo de COPE por Dani Senabre. El peroidista cree que esta versión de que el Barcelona necesita un plan B para su estilo "es más viejo que el hilo negro" y que es algo que los barcelonistas han vivido "setenta veces".

Senabre defendió que en el Barcelona todo es bueno cuando "el Barça juega bien, con un estilo atractivo y gana todo el mundo. Entonces todo el mundo saca la bandera del estilo, que qué bonito es todo, que el Barça es diferente..., y en la que se pierde un partido, ya no un título, solo un partido, ya estamos cuestionando el estilo".

Y cree que esto ya sucedía cuando Pep Guardiola dirigía al Barcelona: "A Guardiola le dijeron 80 veces que tenía que fichar a un delantero centro porque necesitaba un plan B. El plan B que era colgar balones, etc... ¡Y fue el mejor equipo de la historia!"

Senabre recordó que aquel Barça de Guardiola "ganó tripletes y nadie al final echó de menos un plan B". Por eso, la única solución es "hacer el plan A bien, no es tener un plan B". Sin embargo, la propuesta de Dani Senabre tuvo la oposición de otros comentaristas, como Manolo Lama, que rápidamente vio una falla en esa teoría: "como te falle tu plan en un partido importante, te pasa lo que el año pasado, que quedas eliminado".