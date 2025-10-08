Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal: "¿Vale que otras ligas se promocionen en Europa, pero no que LaLiga lo haga en Estados Unidos?"

A partir del jueves da comienzo la 32º asamblea general de la Asociación Europea de Clubes con la representación de los mejores equipos del fútbol europeo. Una de las personas presentes en la asamblea es Fernando Roig Negueroles, en representación del Villarreal CF.

Un Villarreal es noticia por el traslado de la jornada de liga entre el equipo de Marcelino y el FC Barcelona a Estados Unidos, concretamente a Miami. El consejero delegado del Villarreal pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE para hablar de este asunto.

El Villarreal - barça fuera de españa

Roig Negueroles entiende que "haya gente a la que no le guste esta decisión, hemos tomado dos medidas para paliar el inconveniente que tienen, pero nos hemos significado y la mayoría de nuestro publico lo entiende. Somo una población pequeña y si no hacemos cosas diferentes es muy difícil para nosotros competir".

El delegado del Villarreal desconoce cuántas personas van a ir a Miami, pero asegura que "ya estamos trabajando en ello para que si fuese una cantidad grande se pudiese atender a todo el mundo". Roig Negueroles entiende que "el factor cancha es tan tan importante y también se adultera la competición cuando un equipo juega competición europea y luego sale con 11 reservas, hay muchos factores que puede alterar una competición".

La postura del Real madrid

El Real Madrid es uno de los equipos que se opone firmemente a que los partidos de LaLiga se jueguen fuera de España, pero Roig Negueroles explica que "el Madrid no se ha puesto en contacto con nosotros. Pero el dentro de poco el Madrid acoge un partido de NFL que es una liga americana y obtendrá beneficios por ello, entonces ¿vale para que otras ligas se promociones en Europa, pero no para que LaLiga se promocione en Estados Unidos?"

La superliga

El FC Barcelona va a estar presente en la asamblea de la EFC después de todo el lío por la Super Liga, y para Fernando Roig Negueroles "nadie cree en ese proyecto y la sensación que he tenido en las últimas de la Asociación Europea de Clubes y ni los ingleses, ni los alemanes cree ya en ese proyecto y es muy difícil que sin esos clubes salga adelante, es una ilusión de unos pocos".