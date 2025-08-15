Martín Presa, en El Partidazo de COPE: "Si La Liga crece jugando partidos en Miami, debemos jugarlos todos los equipos"

El Rayo Vallecano arranca este viernes la temporada contra Girona en el partido inaugural de La Liga. El conjunto madrileño afrontará la nueva campaña con mucha ilusión tras conseguir la clasificación para la Conference League, aunque para disputar la fase de la liguilla antes deberá superar una eliminatoria.

Y para hablar de todo ello, Raúl Martín Presa ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE. "Estoy de acuerdo con la decisión de que La Liga crezca y si para ello se tienen que jugar algunos partidos en el extranjero, estoy de acuerdo. Aunque creo que para que no existan problemas de adulteración de la competición deberíamos jugar todos los equipos fuera de España, un partido y debería ser por sorteo", fue la contundente opinión del presidente del Rayo sobre el Villarreal-Barcelona, que puede jugarse en Miami.

Y agregaba: "Si un equipo juega un partido en campo neutral y se ahorra una visita complicada, puede producirse esa adulteración de la que han hablado Real Madrid y Getafe. Pero La Liga debe darse a conocer en otros países y quizás esta sea la mejor manera".

Sobre las palabras de Íñigo Pérez en rueda de prensa sobre los salarios en el fútbol, dijo: "Creo que ahora mismo los salarios que se están pagando son salarios completamente desorbitados. Y creo recordar que el Rayo fue el único equipo que se pronunció para controlar el asunto. Pero un profesional del fútbol no puede quejarse del salario que tiene".

Para finalizar, Martín Presa afirmó "no conocer" lo que ha sucedido para qué La Liga y la RFEF no acepten el cambio de horario del Girona - Rayo Vallecano, pero también aseguró que "deben cumplirse" los compromisos con los operadores televisivos.