Tres aficionados del Rayo Vallecano acaban en Islas Feroe para verle en Europa: "5.000 o 6.000 euros en viaje"

El Rayo Vallecano jugará este jueves la ida de la previa de la Conference League ante el Neman. El partido se podrá seguir a partir de las 20:00 horas en Tiempo de Juego, única radio española que estará presente en el estadio y no habrá ninguna televisión que lo ofrezca.

Se enfrentará a este equipo bielorruso después de que eliminara a un conjunto de Islas Feroe, donde está un aficionado del Rayo que se sacó el vuelo hacia este país antes de conocer el enfrentamiento: “Mis padres y yo dijimos que iríamos sí o sí a la fase previa del Rayo, para ver la vuelta del Rayo a Europa fuese como fuese. El 4 de agosto fue el sorteo y apostamos todo por Islas Feroe, porque eran mejores y sabíamos que el partido ante los bielorrusos era a puerta cerrada”.

Álvaro nos contó que, a pesar de no poder ver la eliminatoria del Rayo Vallecano, están contentos del viaje: “Al principio fue una desilusión pero al final está siendo un viaje chulísimo y el equipo de Islas Feroe. Cuando perdieron, yo les puse que les visitaría y les voy a regalar una camiseta del Rayo”

Y el padre de Álvaro reconoció el dinero que habían pagado por el viaje de los tres: "Los vuelos nos han salido por 2.700 euros, 900 cada uno; vía Copenhague la ida y vía París la vuelta; nos ha cotado 1.300 el apartamento durante seis días; y el coche de alquiler, unos 700 euros".