David Cobeño, en Deportes COPE: "Estamos todos como niños pequeños, es algo histórico para el Rayo"

El Rayo Vallecano debuta este jueves en la Conference League en Hungría. A las 20:00 horas los madrileños visitan al Neman en el partido de ida de la fase previa de la competición. Un encuentro que no se puede ver en España, pero que si podrá seguirse a través del Tiempo de Juego de la Cadena COPE. Por Deportes COPE ha pasado el director deportivo David Cobeño que ha hablado de la actualidad de la entidad.

El exportero es uno de los principales responsables del retorno de la franja a Europa y reconocía que “según se va acercando el partido te entra el miedo de que el equipo no esté bien y poder fallar a la gente, pero espero que el Rayo esté igual que siempre y ojalá saquemos un buen resultado”. El rival es un desconocido equipo que “a priori no tiene el nivel de la Primera española, pero juegan muchas variables, los nervios, el vernos en una competición que no hubiéramos soñado ni jugar y esperemos que todo eso no nos condiciones”, aseguraba un Cobeño que espera que “el jueves que viene en Vallecas sea una fiesta y podamos disfrutar de pasar a la fase final de la competición y del Rayo en Europa”.

Rayo Vallecano Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano

“Estamos todos como niños pequeños disfrutando de todo, hasta del viaje que era pesado. Es algo histórico, que hemos soñado desde pequeños y para mí y para muchos es un día inolvidable”, añadía un Cobeño que se acordaba de “la primera vez que jugó el Rayo en Europa” y que espera que al equipo no le pase factura estar en las tres competiciones: “Es algo nuevo y no sabemos muy bien lo que nos va a deparar el futuro. Estamos pensando en muchas variables, pero el míster está tranquilo con lo que tiene y todos los jugadores están muy implicados. Todo el mundo va a tener minutos”.

Por último, preguntando por el posible fichaje de Juan Cruz no ha querido responder: “En estos últimos días de mercado habrá muchos fichajes y rumores y nosotros tenemos que estar atentos sin perder la perspectiva de lo que somos”.