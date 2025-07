Tomás Guasch tiene claro lo que haría el Real Madrid si viene un equipo con 100 millones por Rodrygo: "No seamos ingenuos"

Rodrygo Goes no ha dicho que se quiere ir. Esa es la frase clave que repitieron en varias ocasiones este lunes por la noche en El Partidazo de COPE y que marca la línea oficial del Real Madrid con respecto al atacante brasileño. Como viene informando Melchor Ruiz en los espacios deportivos de la cadena, el club blanco no ha recibido ninguna oferta formal por el futbolista, ni por parte de otro club ni del propio entorno del jugador. Y sin ese primer paso, en la planta noble del Bernabéu no contemplan ningún movimiento.

"El Real Madrid tiene en cuenta un precio si finalmente se produce la salida de Rodrygo", explicaba Melchor, pero subrayando que "Rodrygo no ha comunicado al club su intención de marcharse". Sin ese gesto por parte del jugador, no hay debate en la dirección deportiva. Ahora bien, si se diera ese escenario, la cifra que el club espera para siquiera empezar a hablar es de 100 millones de euros. Ni un euro menos.

Tomás Guasch, en su estilo directo, lo dejó muy claro en la tertulia: "No seamos ingenuos. Por 100 millones, el Madrid vende 98". Porque, como apuntaba también Miguel Rico, esta cifra no es una simple estimación, sino más bien una invitación: "Puede interpretarse como que el Madrid le ha dicho a Rodrygo: ‘Oye, si quieres salir, nos lo dices, que te vendemos por 100 millones’".

Una puerta que se abre

El caso de Rodrygo es especial. No solo porque su rendimiento ha sido irregular esta última temporada, como apuntaba Guille Uzquiano, sino porque el jugador sigue siendo una pieza valiosa en el mercado, especialmente para los clubes de la Premier League. Aunque en este momento ni el Manchester City, que fue ensalzado por el propio Rodrygo en una entrevista con GQ, ni el PSG o el Bayern de Múnich siguen en la puja, sí hay dos equipos que podrían dar el paso: el Tottenham y el Liverpool.

“Ahora mismo las únicas opciones reales serían el Tottenham y veremos si el Liverpool retoma el interés tras la irrupción de Alexander Isak”, detallaba Melchor Ruiz. La clave, eso sí, sigue siendo la iniciativa del futbolista. Porque como añadía Joseba Larrañaga, “decir que el Madrid ha tasado a Rodrygo en 100 millones da la sensación de que lo está poniendo en venta, y no es el caso”.

Y aquí vuelve a intervenir Guasch con ironía: “No hace falta decirlo. Mire, que viene San Andreu con 100 millones. Vamos a hablar con él”. Porque lo que sí está claro es que en el Real Madrid, como en cualquier gran club, hay una parte emocional y otra empresarial. Y si llega una oferta que supere los nueve dígitos, difícilmente alguien mantendrá cerrada la puerta de salida.

La postura del club es clara

En un mercado donde jugadores como Ekitike o Matheus Cunha se han vendido por cifras cercanas a los 100 millones, pensar que Rodrygo no puede alcanzarlos resulta poco realista. “Con lo que se paga en la Premier League, yo creo que es un mercado que tiene que aprovechar el Real Madrid para tirar por lo alto”, concluyó Uzquiano.

Mientras tanto, Rodrygo sigue entrenando con el equipo, sin levantar la voz ni mover fichas. Y en Concha Espina siguen con las 25 licencias ocupadas, esperando que alguna ficha se libere para dar entrada a nuevos nombres. Pero con Rodrygo, todo dependerá de lo que él decida y del dinero que haya sobre la mesa.