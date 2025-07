Paco González y la salida de Rodrygo del Real Madrid: "Si viene su representante con 50 millones, yo lo hacía"

El Real Madrid sigue adelante en el Mundial de Clubes tras su triunfo por 1-0 ante la Juventus en Miami, con un gol del canterano Gonzalo García. Sin embargo, más allá del resultado, hay un nombre que empieza a sonar más fuera que dentro del equipo: Rodrygo Goes. El brasileño no jugó ni un solo minuto en el encuentro de octavos de final, y en el programa El Partidazo de COPE el debate sobre su futuro fue intenso y sin medias tintas.

En el análisis posterior al encuentro, Juanma Castaño lanzó la pregunta que estaba en el aire: “Queda claro que Rodrygo no va a ser importante en el Real Madrid”. El comentario llegó después de confirmar que ni siquiera calentó durante el partido. “¿Ha calentado Rodrygo?”, preguntó en antena. La respuesta fue tajante: “No, no ha empezado en el quinteto inicial y no ha calentado”, explicó el periodista Miguel Ángel Díaz desde el Hard Rock Stadium.

Paco González: "Por 50 millones, lo vendía"

En ese contexto, Paco González lanzó una reflexión que resume el sentir de buena parte del madridismo: “Hace cinco o seis meses pensábamos que Rodrygo valía 100 millones... pero es que no debe de haber ofertas”. Para el periodista, la realidad del mercado y el bajón deportivo del delantero complican cualquier operación por una cifra alta. “Tú imagínate que el representante de este chico habla con el Arsenal y viene y dice: ‘oye, tengo una de 50’. Pues yo a lo mejor por 50 lo vendía”, sentenció.

Y es que desde febrero, Rodrygo solo ha marcado un gol. Su rendimiento ha bajado drásticamente y eso se nota en su cotización. “La intención del Real Madrid de venderlo por 90 ya no se sostiene”, apuntó Roberto Morales, también presente en el programa. “Nadie va a ofrecer 90 kilos por un jugador que está de capa caída desde hace meses”.

Manolo Lama reforzó esa idea con crudeza: “Si no juega, cada vez va a valer menos. Lo que está claro es que lo van a traspasar”.

La cantera aprieta y Rodrygo pierde sitio

El problema para Rodrygo no es solo su estado de forma, sino la explosión de alternativas en el ataque blanco. El brasileño fue invisible en el partido frente a la Juventus mientras Gonzalo García, el joven canterano, volvía a dejar su sello. Ya ha marcado tres goles en cuatro partidos del Mundial de Clubes y cada vez son más quienes lo ven con sitio en el primer equipo.

El técnico Xabi Alonso, además, ya cuenta con Mbappé, que volvió al césped tras superar una gastroenteritis, y con Güler, consolidado en el once titular. “Ha puesto en valor a los que no están jugando y hacen grupo”, destacó Elías Israel sobre el mensaje del entrenador, aunque en El Partidazo todos interpretaron que ese elogio a los suplentes también era un aviso a Rodrygo.

Mientras tanto, el Real Madrid ya piensa en los cuartos de final ante el ganador del duelo entre Monterrey y Borussia Dortmund.

Con el futuro de Rodrygo en entredicho, todo apunta a un verano agitado. “¿Se puede ceder o liberar?”, se preguntó Castaño. Elías Israel lo tiene claro: “No. Se puede vender, llevar porcentaje de una reventa y se va a vender bien, no en 90, pero se vende bien”.

En todo caso, el tiempo corre en contra del brasileño. Si no juega, se devalúa. Si no marca, pierde mercado. Y si el Real Madrid encuentra una oferta razonable, como dijo Paco González, “yo lo hacía”.