Siro López vaticina una guerra entre Real Madrid y Barça por un jugador en este mercado de fichajes: "Me cuesta creer"

30 may 2025

El nombre de Joan García no solo domina titulares y debates deportivos, sino que se ha convertido en el epicentro de una auténtica batalla de mercado que podría desatar un nuevo pulso entre Real Madrid y FC Barcelona. A pesar de que algunas informaciones apuntan claramente a una ventaja azulgrana, Siro López se niega a descartar al club blanco en la puja por el portero revelación de la temporada.

Alamy Stock Photo Joan García del RCD Espanyol durante el partido de La Liga EA Sports entre el RCD Espanyol y el Girona FC disputado en el RCDE Stadium el 10 de marzo de 2025 en Barcelona.

Durante una intensa tertulia en El Partidazo de COPE, el periodista fue tajante: "¿De verdad que descartáis al Madrid en esta opción? Yo no." Su convicción contrasta con la de otros compañeros, como Helena Condis, quien recordó que "ha dicho Juanma [Castaño] que hay un equipo de España, de la Liga… Yo creo que el único que hay de España es el Barça." Sin embargo, el debate está lejos de cerrarse.

Joan García tiene tres ofertas: una de España y dos de la Premier League

No se descarta al Real Madrid

La temporada de Courtois tras su regreso ha sido sobresaliente, como recalcó Roberto Morales, pero eso no impide a algunos periodistas ver en Joan García una oportunidad única. "Para mí es dejar pasar una oportunidad", insistió Morales. Ante la pregunta de Dani Senabre sobre qué haría con Courtois si el Madrid fichase a Joan García, Siro replicó con un paralelismo: "Pues lo mismo que piensa hacer el Barça con Ter Stegen."

La idea de prometer titularidades también se puso sobre la mesa. "Eso de que le ofrece la titularidad… Yo no conozco a ningún entrenador que le ofrezca a ningún jugador la titularidad antes de empezar la temporada. Yo no conozco a ninguno", sentenció Siro. Aunque Helena Condis defendió que el entorno del jugador sí ha escuchado esa promesa por parte del Barça, la realidad es que el nuevo técnico Hansi Flick, que nunca apostó por Ter Stegen en la selección alemana, podría estar considerando alternativas. "Todo el mundo le presionaba: 'Hay que poner a Ter Stegen', y no lo ponía", apuntó Senabre.

Tres ofertas… y mucha incertidumbre

Según la información ofrecida por Juanma Castaño, hay tres clubes interesados en Joan García: dos de la Premier League —que apuntan a ser Manchester City y Newcastle— y uno de LaLiga, en clara referencia al Barça. "No está decidido el equipo al que se va a ir Joan García. No lo sabe ni él", comentó Castaño, haciendo énfasis en la prudencia frente a las filtraciones que dan el fichaje por cerrado.

CORDONPRESS Joan García realiza ejercicios de calentamiento en el RCDE Stadium antes de jugar un partido con el Espanyol

No es menor el componente económico. David Sánchez recordó que el "tema pasta" va a influir en la decisión del guardameta del Espanyol. Aunque deportivamente el Barça podría ofrecerle minutos y visibilidad, la Premier no se queda atrás en cuanto a condiciones económicas. En este sentido, la intuición de David Sánchez es que si el Barça pone 25 millones, el Espanyol no tendrá más remedio que dejarle marchar.

Por su parte, Manolo Lama lanzó un aviso sobre el agente del jugador: "Juanma López es más listo que los ratones colorados. Nunca se os olvide eso." Una frase que deja entrever los movimientos estratégicos en la sombra para encarecer la operación y poner presión a todos los pretendientes.

Mientras tanto, Joan García sigue evitando cerrar puertas en público. Aunque en privado muchos aseguran que su destino no será el Barça, como adelantó Quique Iglesias, sus declaraciones continúan dejando abierta cualquier posibilidad.

La decisión definitiva podría conocerse a comienzos de la próxima semana. Hasta entonces, el culebrón sigue abierto y tanto Real Madrid como FC Barcelona tienen motivos para no bajarse de la puja. Como dijo Siro López: "Yo quiero ver que el Madrid, que lleva siguiendo a Joan García desde hace tiempo, lo va a dejar pasar."

Todo está por decidir. Pero la guerra por Joan García, portero revelación de la temporada, ya ha comenzado.