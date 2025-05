Santi Cañizares no entiende que el Real Madrid quiera fichar a este jugador en verano: "Tienes un problema"

Publicado el 29 may 2025, 15:00 - Actualizado 29 may 2025, 15:00

El debate sobre el futuro de Joan García se ha encendido en las tertulias deportivas, y no es para menos: el portero del Espanyol ha sido uno de los nombres más destacados de la temporada en La Liga, con actuaciones que lo han colocado en la órbita de clubes como el Real Madrid, el FC Barcelona o incluso equipos de la Premier League, como el Newcastle y el Aston Villa. Sin embargo, hay quien no ve claro que el conjunto blanco necesite mover ficha en la portería.

En El Partidazo de COPE, el exguardameta Santiago Cañizares fue contundente al valorar la posible llegada de Joan García al club de Chamartín: “Perfecto. Si la estrategia que estás contando es perfecta, coges al tipo que juegue en un equipo Champions, que juegue un año, que no lo fiche el Barça… hasta ahí está fenomenal, Elías, yo te entiendo. Pero que el año siguiente tienes un problema, que ahí está Courtois, ¿eh? Y Courtois va a jugar, porque Courtois, repito, es el Messi de los porteros”.

Courtois como obstáculo

El argumento de Cañizares es claro: el Real Madrid ya tiene portero titular asegurado para las próximas temporadas. Su razonamiento coincide con el de Guille Uzquiano, quien explicó que ni el Madrid ni el Atlético pagarían una cláusula elevada por Joan García para luego cederlo. “Para ser un portero titular, lo pagas encantado”, puntualizó Uzquiano, pero matizó que no es el caso de los dos grandes de la capital.

“Que es un portero impresionante, pero que el Real Madrid tiene a Courtois y el Atlético tiene a Oblak, y no los tiene para un año”, insistió Cañizares. La reflexión no es menor: Courtois, pese a haber estado fuera por lesión, sigue siendo una referencia mundial bajo palos, y su regreso desplaza cualquier apuesta por el futuro a un segundo plano.

Las dudas también recaen sobre el FC Barcelona, que según explicó el periodista Quique Iglesias, no será el destino de Joan García: “Bajo ningún concepto va a jugar en el Barça. Va a fichar por un equipo de la Premier, en principio. Dicen que el Newcastle, pero la cosa se va a resolver pronto”.

Newcastle, la opción más probable

El interés del Newcastle parece ser el más firme, y las palabras del propio Joan García lo confirman, aunque sin dar demasiadas pistas: “Estoy muy tranquilo. Están saliendo muchas cosas y quiero descansar ahora. Son cosas que no dependen de mí únicamente. Soy jugador del Espanyol; si llega algo que les parezca bien a ellos y a mí también, se decidirá”.

García, con una cláusula de 25 millones de euros, ha dejado abierta la puerta a un cambio de aires, pero todo apunta a que no vestirá de blanco ni de azulgrana. Según Iglesias, el propio portero considera que “no es el momento de ir al Barcelona” y que prefiere una experiencia “lejos de casa”. Además, recordó que Ter Stegen sigue teniendo contrato y que “por mucho que en el Barça filtren interesadamente que Ter Stegen se le ha acabado el ciclo, no es fácil que se marche”.

De concretarse, el traspaso al Newcastle podría cerrarse en los próximos días, según fuentes cercanas al club inglés. No se espera que el fichaje se dilate hasta bien entrado el verano: “No se va a marchar del Espanyol el 15 de agosto, ni el 15 de julio… se va a marchar ya”, insistió Iglesias en COPE.

El caso de Joan García pone sobre la mesa una reflexión interesante: ¿deben los grandes clubes fichar talento joven aunque no tengan espacio inmediato para él? Para Cañizares, no tiene sentido si ya cuentas con uno de los mejores del mundo. La pregunta ahora es si el Real Madrid está dispuesto a correr ese riesgo, o si dejará escapar al que muchos ven como el futuro portero de la selección española.