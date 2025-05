La operación del FC Barcelona que sorprende a Manolo Lama en el mercado de fichajes: "Pagar 25 millones, no lo veo"

El verano ya ha comenzado para el campeón de LaLiga y la Copa del Rey y, como es habitual, el mercado de fichajes empieza a agitar las tertulias deportivas con nombres propios, decisiones polémicas y operaciones que parecen poco viables. El caso del portero Joan García, actual guardameta del RCD Espanyol, ha generado un notable debate en El Partidazo de COPE, donde tanto periodistas como tertulianos han dejado clara su visión sobre una posible llegada del jugador al FC Barcelona.

Aunque el nombre de Joan García ha sonado como futurible para ocupar la portería del Barça, la realidad es muy distinta, según reveló el periodista Quique Iglesias: “Al Barça no va porque él cree que no es el momento de ir al Barcelona. Es el momento de jugar en un sitio lejos de aquí, lejos de casa”. El joven portero no contempla, por ahora, un salto al máximo rival de su club actual, ni tampoco considera que se den las condiciones deportivas adecuadas para ello.

No es una salida natural ni barata

La operación se presenta especialmente compleja por varios factores. En primer lugar, Joan García no tiene asegurada la titularidad en el FC Barcelona, donde Ter Stegen sigue siendo el portero titular y con contrato en vigor. “Por mucho que en el Barça filtren interesadamente que Ter Stegen se le ha acabado el ciclo, no es fácil que se marche”, apuntó Iglesias.

Alamy Stock Photo Joan García del RCD Espanyol durante el partido de LaLiga entre el RCD Espanyol de Barcelona y el FC Barcelona en el estadio RCDE

A ello se suma el factor económico. Manolo Lama, habitual en las tertulias deportivas, se mostró perplejo ante la posibilidad de que el Barça pague una suma elevada por el guardameta español: “Yo no veo al Barça pagando 25 millones de euros por un portero, con todo mi respeto, a Joan García”. Lama remarcó que el club azulgrana “va intentando limpiar económicamente el equipo” y no parece en posición de afrontar ese tipo de desembolso: “Pagar 25 millones, porque el Espanyol no te lo va a regalar, yo no me lo veo”.

El debate también giró en torno a los posibles destinos del jugador. Según Isaac Fouto, el rechazo al Barça tiene un matiz identitario: “No va porque es muy españolista. Esa es la decisión del jugador”. Y eso parece influir en su deseo de buscar una salida hacia el extranjero, alejándose del foco mediático que supondría fichar por el eterno rival ciudadano del Espanyol.

¿Premier League en el horizonte?

El tertuliano Paco González puso sobre la mesa una opción que muchos ven con más lógica: la Premier League. “Yo puedo entender que se va a ir a la Premier, si por ejemplo el tío quiere acabar en el Madrid, en el Barça… Firmo cuatro años por el Newcastle, me pongo una buena cláusula y me llaman a partir del segundo año de la Liga Española de un equipo que yo quiera”. Esa hoja de ruta permitiría a Joan García progresar en su carrera sin quemar etapas antes de tiempo, con experiencia internacional y margen para volver a España cuando los grandes del fútbol nacional necesiten renovar sus porterías.

Alamy Stock Photo Joan García (RCD Espanyol) visto durante un partido de La Liga EA Sports entre el RCD Espanyol y el Getafe en el Stage Front Stadium de Barcelona

El culebrón Joan García no ha hecho más que empezar, pero lo cierto es que su fichaje por el FC Barcelona parece hoy descartado. Ni el jugador lo ve claro, ni el entorno azulgrana parece dispuesto a pagar el precio exigido por el Espanyol. La prioridad del Barça sigue siendo el saneamiento financiero y la consolidación de los jóvenes talentos de la casa, como Lamine Yamal, recientemente renovado.