Joan García tiene tres ofertas: una de España y dos de la Premier League

Joan García está siendo el nombre propio del mercado de fichajes. El portero del Espanyol ha sido el mejor de la Liga esta temporada y eso ha hecho que sea deseado por el Barcelona, donde le ven como sustituto de Ter Stegen. Además, Juanma Castaño también informó que a la oferta del club azulgrana por él, tiene dos más de la Premier League, que todo apunta a que sean del Newcastle y del Manchester City. Quique Iglesias habló del futuro de Joan y, según él, no iría al Barcelona.

Juanma Castaño dio más datos de las ofertas que tiene el portero del Espanyol e informó que a comienzos de la próxima semana será cuando conozcamos dónde acabará jugando los próximos años el portero de Espanyol: "El nombre propio que está acaparando la mayoría de minutos y de portadas es Joan García, el portero del Espanyol. De momento, no está decidido el equipo al que se va a ir Joan García. No lo sabe ni él, así que a mí me sorprende cuando se publica que ya lo tiene decidido, que está hecho con este o con otro equipo, o categóricamente se dice que no va a jugar en un equipo determinado. Quique Iglesias ya lo sabe, es muy claro, dice que él tiene casi seguro que no va a ser en el Barça. Yo no lo tengo tan seguro, que no vaya a ser en el Barça. Hay tres equipos que quieren a Joan García: dos son de la Premier y uno es de la Liga. En este momento no hay más. Creo que los equipos son Newcastle, Manchester City y FC Barcelona; y la decisión va a ser a comienzos de la próxima semana. Si es que va al Barça como portero titular, es evidente que crecen mucho sus opciones también para ganar títulos y para ser también portero de la selección española, algo que está en la cabeza de Joan García"