La locura a cero grados por una entrada de Copa para el Albacete-Real Madrid, con el 'tiktoker' Tapy95 desde la fila del Carlos Belmonte

La expectación por el partido de Copa del Rey contra el Real Madrid ha desatado la locura en Albacete. Unos cincuenta o sesenta aficionados se han congregado en las inmediaciones del estadio Carlos Belmonte para pasar la noche del miércoles al jueves y ser los primeros en conseguir una entrada. Lo hacen desafiando al frío, con temperaturas de apenas un grado, pero con la ilusión de presenciar un partido histórico que no se vive en la ciudad desde hace 21 años.

Tensión y autoorganización en la cola

El tiktoker Tapy95, en conexión con ‘El Partidazo de COPE’, ha descrito un ambiente "animado", pero también tenso. "La gente está muy nerviosa, la gente está temblando aquí en el Carlos Belmonte", aseguraba, explicando que la incertidumbre por el número de entradas y la organización de la fila había generado cierto "revuelo". De hecho, uno de los aficionados ha tomado la iniciativa de organizar la cola "para que todos podamos disfrutar", a pesar de ser él el primero y tener su sitio asegurado.

Cargando…

Precios de hasta 120 euros para no abonados

Las taquillas abren a las 10 de la mañana, momento en el que también se activará la venta online. El precio de las entradas ha generado debate, con un coste de 50 euros para los abonados. Para el público general, los precios ascienden a 90 euros en goles y 120 euros en tribuna, con la posibilidad de que alcancen los 200 en preferencia. Aunque no está confirmado, parece que se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona.

Toda la escena ha sido narrada en directo por Juanma Castaño en su programa, gracias a la colaboración del creador de contenido local, que ha ofrecido una ventana a la pasión de los aficionados. Uno de ellos, convertido en organizador improvisado, aseguraba que no dormiría en toda la noche y que su objetivo era simple: "que haya un poquito de organización" para que la jornada sea "algo bonito de ver" para todos.