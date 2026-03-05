Juanma Castaño lanza una seria advertencia de cara a la final de la Copa del Rey entre el Atlético y la Real Sociedad por lo ocurrido en el pasado: "Mucho cuidado"

El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha mandado un mensaje de prudencia ante la próxima final de la Copa del Rey que enfrentará al Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Castaño ha calificado el encuentro como "un partido de alto voltaje" y de "alta tensión en lo ambiental" debido a los antecedentes históricos entre ambas aficiones.

El presentador ha insistido en la necesidad de tener precaución: "Es un partido para tener respeto y, desde luego, hacerle caso a las fuerzas de seguridad del estado ese día". Además, ha señalado el riesgo que suponen no solo los seguidores radicales de Madrid y Donosti, sino también "los seguidores radicales que hay en Sevilla", ciudad anfitriona de la final.

El recuerdo de Aitor Zabaleta

Esta advertencia se enmarca en un contexto marcado por la tragedia. El 8 de diciembre de 1998, el aficionado de la Real Sociedad Aitor Zabaleta murió apuñalado en las inmediaciones del antiguo Estadio Vicente Calderón a manos de un seguidor del grupo Bastión, vinculado al Frente Atlético. El suceso conmocionó al mundo del fútbol y a la sociedad española.

Zabaleta, de 28 años, había viajado a Madrid para un partido de octavos de final de la Copa de la UEFA. Según se relató en el juicio, él y sus amigos fueron acorralados tras entrar por error en el Bar Alegre, punto de reunión de un grupo ultra atlético. Allí, Ricardo Guerra le asestó una puñalada mortal en el corazón.

Un símbolo contra la violencia

A lo largo de los años, en el Vicente Calderón se escucharon cánticos como "Zabaleta, j*****" cada vez que jugaba la Real Sociedad. Sin embargo, 25 años después de su asesinato, la figura de Aitor Zabaleta se ha convertido en un verdadero símbolo contra la violencia en el fútbol y un icono para la afición 'txuriurdin'.

Su memoria sigue viva a través de homenajes como la escultura donada por el artista Cristo Quintero y, especialmente, con la grada de animación del Reale Arena, que lleva el nombre de "Grada Aitor Zabaleta" y es considerada "el corazón" del estadio. Su nombre es coreado habitualmente por los aficionados en los partidos del conjunto donostiarra.