"En el Real Madrid hay miedo a que se termine la temporada en dos semanas; y parece que es provocado porque el club no ve indicios de ganar al Manchester City sin Mbappé y Bellingham"

Valdebebas se convirtió este pasado martes en el centro de una reunión de urgencia en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz desveló en Tiempo de Juego que, después de la segunda derrota seguida del equipo blanco en Liga, el técnico Álvaro Arbeloa habló primero con los capitanes y, más tarde, con el resto de la plantilla y el cuerpo técnico

DPA vía Europa Press El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, fotografiado durante el partido de fútbol de la Primera División española entre el Real Madrid CF y el Getafe CF en el Estadio Santiago Bernabéu.

El técnico, tras el encuentro, confesó que no tenía "ningún reproche" hacia sus futbolistas. Pero en el gabinete de crisis les trasladó la necesidad de realizar "un esfuerzo adicional en este tramo final de la temporada". La plantilla no baja los brazos, aunque es consciente de que la situación es delicada.

PLAGA DE LESIONES EN EL TRAMO DECISIVO

Y el panorama se presenta todavía más complicado de cara al próximo compromiso en Balaídos. Un partido que Arbeloa podría afrontar con entre ocho y diez ausencias, siendo la defensa la demarcación más castigada.

La participación de Alaba es una incógnita debido a unas molestias en el gemelo y Asencio todavía sufre un esguince cervical. La cantidad de bajas es tanta que el técnico madridista podría contar únicamente con un central disponible para enfrentarse al Celta.

Cordon Press El inglés y el francés se saludan durante un partido del Real Madrid esta temporada.

Un escenario muy complicado al que hay que sumar el del ataque, donde a la ausencia de Kylian Mbappé se unen las de Rodrygo y Mastantuono. El brasileño sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y otra rotura en el menisco externo de la pierna derecha. Y el argentino ha sido sancionado con dos partidos por decirle al colegiado Muñiz Ruiz "vaya puta vergüenza".

Y por si fuera poco, este miércoles se ha conocido que Mbappé y Bellingham han viajado a Francia e Inglaterra para tratar sus lesiones bajo la supervisión de los servicios médicos del club blanco.

¿SE ACABARÁ LA TEMPORADA EN DOS SEMANAS?

La situación deportiva del Real Madrid se analizó en El Partidazo de COPE, donde intervinieron los periodistas Rubén Cañizares ('ABC') y Abraham Romero ('El Mundo').

Abraham se mostró muy pesimista y dijo: "Yo creo que lo que se transmite ahora mismo desde Valdebebas es un poco de miedo. Miedo a que en dos semanas la temporada esté completamente terminada y te plantes con tres meses por delante sin nada en juego".

EFE Tchouameni se lamenta tras el gol de Satriano en el Real Madrid - Getafe

El periodista de 'El Mundo' iba más allá y agregaba: "Tres meses con el 'runrún' constante del futuro entrenador, posibles fichajes... Percibo un miedo que es provocado porque el club no ve indicios de que la eliminatoria contra el Manchester City se pueda sacar adelante sin Mbappé, Bellingham y todas las bajas que hay ahora mismo".

Para finalizar, Abraham señalaba: "El Real Madrid es un club que, ahora mismo, futbolísticamente tiene poco que ofrecer ante defensas cerradas. Tiene jugadores para sacar adelante el partido contra el Celta y para pelear contra el City. Pero en diciembre no fue capaz".