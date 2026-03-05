"Estoy seguro que Arbeloa no va a hacer una denuncia pública, pero lo que está pasando en toda la enfermería es impropio de un club como el Real Madrid"

La situación en la enfermería del Real Madrid es preocupante e impropia del club, según ha señalado el periodista Elías Israel en El Partidazo de COPE. El analista ha calificado la gestión de las lesiones de estrellas como Kylian Mbappé y Jude Bellingham de "francamente delicada", después de que nuestro compañero Miguel Ángel Díaz apuntara a un "diagnóstico equivocado", lo que considera de una "gravedad absoluta".

La plaga de lesiones se agrava

Kylian Mbappé y Jude Bellingham se encuentran actualmente en sus respectivos países, Francia e Inglaterra, para tratar sus lesiones bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. Ambos futbolistas han viajado con permiso del club para buscar una segunda opinión sobre sus dolencias, una práctica que pone el foco sobre los procedimientos internos del equipo.

El delantero francés sufre un "esguince en la rodilla izquierda" desde el 7 de diciembre y, aunque ha jugado varios partidos, ahora ha parado por completo. El gran objetivo es llegar a la eliminatoria de Champions League contra el Manchester City, aunque algunas informaciones apuntan que "Mbappé no está tan claro que llegue al partido de vuelta contra el Manchester City, solo reaparecerá cuando esté al 100 por ciento".

EFE El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé

Recuperaciones bajo la lupa

Mbappé se recupera en París junto a los preparadores del club Sébastien Devillaz y Willy Zurdo, y compartió un mensaje en redes sociales: "Todo es cuestión de trabajo". Por su parte, Jude Bellingham viajó a Londres con Nico Mihic, jefe de los servicios médicos, por una rotura muscular cuya recuperación se ha alargado más de lo previsto.

La búsqueda de una segunda opinión, descrita como parte del proceso habitual de trabajo de Nico Mihic, se produce en un contexto de una enfermería cada vez más poblada. El caso más grave es la lesión de Rodrygo Goes, que se perderá entre 10 y 12 meses por una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo.

Una situación "impropia del Real Madrid"

Este cúmulo de contratiempos refuerza la opinión de analistas como Elías Israel, que aseguran que "lo que está pasando en toda la enfermería del Real Madrid es preocupante". La situación, que califica de más delicada que la puramente deportiva, pone en entredicho la gestión médica de una de las plantillas más importantes del mundo.